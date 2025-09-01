Roma, il lungo viaggio tra i “black point”: otto incroci messi in sicurezza, altri 167 attendono

Roma conta 175 “ferite” sulle sue strade. Le chiamano black point: incroci giudicati ad alto rischio, dove traffico e velocità si intrecciano a disattenzioni e pericolosi azzardi. Sono i luoghi dove si concentra il maggior numero di incidenti, e che per questo hanno urgente bisogno di cure.

Il bilancio oggi è chiaro: otto black point già messi in sicurezza, uno quasi completato, e altri 27 interventi in attesa di cantiere nella prima fase del progetto.

Un percorso lungo, che però appare ormai non più rinviabile: ogni anno la cronaca restituisce numeri drammatici di pedoni, ciclisti, motociclisti e automobilisti che pagano con la vita la fragilità di una viabilità che non tutela abbastanza.

Il viaggio tra i black point inizia da via Nomentana, incrocio con corso Trieste, via Spallanzani e via Zara: qui, nel luglio 2023, si è completato il primo intervento, con nuove soluzioni per pedoni, ciclisti e automobilisti.

All’Aurelio, tra via Cardinal Pacca e via Casale San Pio V, a luglio 2024 è arrivata la svolta: carreggiate ridisegnate, segnaletica nuova, sistemi di rallentamento, attraversamenti più sicuri e, soprattutto, scivoli e percorsi tattili per chi ha mobilità ridotta.

All’Aventino, il 26 marzo 2025, in via Odoardo Beccari e via Ambrogio Contarini, è stata stretta la carreggiata e introdotto un cordolo “salvagente” per i pedoni.

Il grosso del lavoro, però, si sta concentrando sulla Cristoforo Colombo, tra l’Eur e Ostia: piazzale Agricoltura, via Wolf Ferrari, via Pindaro, via Federici, via Padre Semeria e via Canale della Lingua hanno visto cantieri, marciapiedi riallargati, nuove isole pedonali e persino una semaforizzazione ridisegnata. Interventi che hanno trasformato una delle arterie più temute di Roma in un banco di prova della nuova viabilità sicura.

Non mancano lavori anche nei quartieri più popolari, come a Talenti, tra via Ugo Ojetti e via Jovine, o a San Basilio, dove il cantiere di via del Casale di San Basilio sta ridisegnando la mobilità di San Cleto–Giardino Nomentano.

Eppure il grosso è ancora da fare. I documenti del Comune elencano decine di incroci da trasformare: da piazza Re di Roma a Largo Somalia, da via Ravenna a via dell’Acqua Bullicante, fino a viale Europa, piazzale Dunant, via Baldo degli Ubaldi, via Trionfale e via Cassia.

Una mappa che disegna un’unica verità: in ogni quartiere della città ci sono punti dove basta un attimo per trasformare una distrazione in tragedia.

