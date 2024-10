Roma, incontro tecnico con le aziende sui vantaggi e sui benefici dell’AEO

Nella giornata di ieri 23 ottobre, l’Ufficio delle Dogane di Roma1 ha ospitato un incontro tecnico rivolto a quindici aziende nazionali, con l’obiettivo di diffondere la conoscenza sui vantaggi della certificazione doganale AEO (Operatore Economico Autorizzato) e di mettere in luce il ruolo cruciale dell’Agenzia nello sviluppo economico del Paese.

L’evento, che ha raggiunto la sua terza edizione consecutiva, è stato aperto da Cosmo Domenico Tallino, Direttore dell’Ufficio delle Dogane di Roma1.

Durante i suoi saluti introduttivi, Tallino ha evidenziato non solo i contenuti ma anche le finalità dell’incontro, sottolineando l’importanza della certificazione AEO per le aziende che desiderano migliorare la propria competitività sul mercato internazionale.

I vantaggi della certificazione AEO:

La certificazione AEO rappresenta un riconoscimento ufficiale che consente alle imprese di beneficiare di una serie di facilitazioni doganali, accelerando i processi di sdoganamento e riducendo i controlli alle merci.

Durante l’incontro, i funzionari Francesco Mastrantonio e Maria Laura Generali hanno fornito un’illustrazione dettagliata delle specificità tecniche legate all’autorizzazione, degli aspetti operativi e delle opportunità offerte da questo status.

La partecipazione attiva delle aziende ha dimostrato un forte interesse verso gli argomenti trattati, a conferma della crescente consapevolezza dell’importanza della certificazione AEO nel panorama commerciale.

L’adesione a questo programma non solo favorisce l’efficienza operativa, ma contribuisce anche a una gestione più responsabile e trasparente delle pratiche doganali.

Un dialogo continuo tra agenzia e imprese:

Questo incontro ha rappresentato un’importante opportunità di dialogo tra l’Agenzia delle Dogane e le imprese, un aspetto fondamentale per la crescita del Sistema Paese.

La costante interazione tra enti pubblici e operatori privati è essenziale per l’innovazione e lo sviluppo economico, permettendo alle aziende di adattarsi alle sfide del mercato globale.

Con l’implementazione di queste iniziative, l’Ufficio delle Dogane di Roma1 dimostra il proprio impegno nel supportare le aziende italiane, promuovendo una cultura della compliance e dell’ottimizzazione delle procedure doganali.

In un contesto economico sempre più complesso, la certificazione AEO emerge come uno strumento strategico per le imprese che desiderano posizionarsi in modo competitivo nel mercato internazionale.

