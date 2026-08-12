Roma, la Champions è “Ad astra”. Anche i prezzi: tifosi contro i rincari

L’entusiasmo per il ritorno nell’Europa che conta rischia di scontrarsi con la dura realtà dei prezzi.

Dopo sette anni di assenza, la Roma si affaccia nuovamente al palcoscenico della Champions League sotto la guida di Gian Piero Gasperini, ma la svolta continentale porta con sé un rincaro netto sui biglietti che sta già dividendo la piazza.

Con il lancio della nuova campagna abbonamenti coppe, denominata emblemagicamente Ad astra, la società giallorossa ha adeguato i listini agli standard della massima competizione europea: in diverse zone dello stadio Olimpico le cifre risultano quasi triplicate rispetto ai costi sostenuti durante le ultime edizioni di Europa League.

La fase di prelazione scatta alle 12 di mercoledì 12 agosto e si concluderà alle 13 di mercoledì 19 agosto 2026. In questa finestra, chi possiede già la tessera per la Serie A 2026/27 potrà garantirsi il pacchetto – con facoltà di scegliere una seduta differente dal proprio posto campionato – prima dell’eventuale vendita libera, prevista tra il 19 e il 26 agosto.

Il carnets include cinque incontri casalinghi: le quattro sfide della nuova fase a gironi di Champions e l’ottavo di finale di Coppa Italia, con una tariffa di partenza di 31 euro a gara e il blocco del cambio nominativo.

A far discutere sono però le cifre finali complessive e il confronto tra le diverse formule commerciali introdotte dal club.

Per la prima volta l’abbonamento coppe si sdoppia nelle varianti Classic e Plus (quest’ultima dotata dell’opzione di rivendita del posto per tutti i match in palinsesto):

Curve: si parte da una soglia minima di 155 euro per la versione base, che sale a 173 euro per l’opzione potenziata.

Tribuna Tevere Centrale: il costo parte da 364 euro per la formula Classic e tocca i 422 euro con la Plus.

Tribuna Monte Mario Centrale Sud: si raggiunge il picco del listino con un prezzo di 471 euro.

Sulle piattaforme social e nei forum del tifo organizzato la reazione non si è fatta attendere, tra commenti amareggiati e accuse di rincari spropositati a carico dei sostenitori più fedeli.

Se da un lato il club fa leva sul prestigio del torneo e sui maggiori ricavi necessari per competere ad alti livelli, dall’altro la tifoseria lamenta un impatto economico pesante per seguire la squadra del cuore nelle notti europee.

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