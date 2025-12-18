Roma, le foglie non raccolte creano pericoli per strade e trasporto pubblico

Roma è ricoperta d’autunno… ma non di bellezza. Le strade e i marciapiedi della Capitale sono tappezzati di foglie cadute, e con le piogge degli ultimi giorni il rischio per pedoni, ciclisti e automobilisti è aumentato esponenzialmente.

Quella che potrebbe sembrare solo un’immagine poetica della città in autunno si trasforma così in emergenza sicurezza e salute pubblica, come denuncia Ecoitaliasolidale.

Il problema non è la caduta delle foglie, un fenomeno naturale, quanto l’assenza di una pianificazione adeguata per la loro raccolta.

Strade scivolose, tombini ostruiti e foglie abbandonate sull’asfalto non mettono a rischio solo l’incolumità dei cittadini: trattengono polveri sottili e PM10, peggiorando la già critica qualità dell’aria, con effetti diretti su bambini, anziani e persone fragili.

«Un Piano Foglie efficace non è un dettaglio amministrativo, ma una misura di prevenzione sanitaria», sottolinea Piergiorgio Benvenuti, Presidente di Ecoitaliasolidale.

«La mancata raccolta rende le strade più pericolose e incide direttamente sull’inquinamento atmosferico. Non possiamo più tollerare questa situazione».

A preoccupare è anche il trasporto pubblico. Il Prof. Fabio Rosati, Vicepresidente di Ecoitaliasolidale, ricorda quanto accaduto appena un anno fa: la linea del Tram 8 fu bloccata sulla salita della Gianicolense, tra Monteverde e Trastevere, proprio a causa delle foglie sui binari. «Oggi, purtroppo, non vediamo segnali di miglioramento. E ci chiediamo: cosa accadrebbe in caso di neve?» aggiunge.

Ecoitaliasolidale chiede interventi immediati e strutturali:

l’attivazione urgente di un Piano Foglie operativo , capace di garantire sicurezza stradale, decoro urbano ed efficienza del trasporto pubblico;

una pianificazione preventiva e stabile, per ridurre incidenti, tutelare la salute dei cittadini e migliorare la vivibilità della città.

«Non è solo questione di organizzazione», concludono Benvenuti e Rosati, «ma di proteggere ambiente, salute delle persone e l’immagine stessa di Roma».

