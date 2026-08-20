Roma-Lido e Roma-Viterbo, la Regione rafforza l’organico: «Servono competenze tecniche»

Un restyling organico del personale per mettere in sicurezza e potenziare la gestione delle due arterie ferroviarie più critiche del quadrante regionale.

La Giunta del Lazio ha dato il via libera al nuovo piano del fabbisogno del personale di Astral S.p.A. per l’annualità 2026.

Il provvedimento, approvato su proposta dell’assessore alla Mobilità e ai Trasporti Fabrizio Ghera, prende atto delle nuove esigenze strutturali legate all’esercizio delle infrastrutture ex concesse — la Roma-Lido di Ostia e la Roma-Civita Castellana-Viterbo — e aggiorna contestualmente la programmazione per l’anno in corso limitatamente alla quota dirigenziale.

L’operazione risponde alla doppia necessità di far fronte al turnover del personale operativo e di riordinare i vertici societari, senza pesare sulle casse pubbliche ma generando, al contrario, un risparmio netto a regime.

Sostituzioni mirate e taglio sui dirigenti: come cambia la pianta organica

La rimodulazione dell’organico coordinata dagli uffici regionali si sviluppa lungo due direttrici contabili ed operative:

I nuovi reclutamenti (annualità 2026): è prevista la sostituzione di 9 unità di personale uscite dall’organico tra il 2025 e i primi mesi del 2026. Le nuove figure verranno selezionate individuando profili professionali con competenze maggiormente orientate alle esigenze tecniche dei cantieri e dell’esercizio ferroviario.

La manovra genera una riduzione strutturale della spesa pari a 108 mila euro annui, calcolata sulla differenza tra il costo delle uscite e quello delle nuove entrate.

La sforbiciata ai vertici (aggiornamento 2025): viene modificata la precedente deliberazione (la n. 134 del 13 marzo 2025) attraverso la soppressione di una delle due posizioni dirigenziali autorizzate in passato.

I fondi risparmiati serviranno a coprire la quota residua del costo relativo al Direttore della Direzione Infrastrutture Ferroviarie, Grandi Opere e Trasporto Pubblico Locale, generando un’ulteriore economia di 29 mila euro all’anno.

Economie per 137mila euro senza costi per la Regione

In totale, la combinazione tra le assunzioni a minor costo e il taglio dell’incarico dirigenziale garantisce un risparmio strutturale di 137 mila euro annui per le casse pubbliche.

L’intero piano assunzionale, come evidenziato dalla delibera, garantisce il pieno rispetto dei tetti di spesa sul personale fissati dalla Pisana e rientra integralmente nella sostenibilità finanziaria del Piano Economico Finanziario approvato con D.G.R. n. 358/2024, assicurando zero costi aggiuntivi a carico del bilancio della Regione Lazio.

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