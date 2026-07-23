Roma-Lido, la rivoluzione degli orari: dal 27 luglio treni fino alle 22:30 per l’estate

Arriva una boccata d’ossigeno attesa da mesi dai migliaia di pendolari e bagnanti che quotidianamente utilizzano la Roma-Lido (Metromare).

La Regione Lazio ha ufficializzato che a partire da lunedì 27 luglio 2026 l’orario di servizio della ferrovia verrà prolungato, fissando le ultime partenze dai capolinea di Porta San Paolo e Cristoforo Colombo alle ore 22:30.

Si tratta di un cambio di marcia significativo: dal maggio del 2024, infatti, la linea soffriva una serrata anticipata alle ore 21:00 per consentire a Rete Ferroviaria Italiana (RFI) di effettuare gli imponenti interventi di ammodernamento e potenziamento della catenaria (la linea elettrica aerea).

Il cambio di rotta nasce su sollecitazione diretta dell’assessore regionale ai Trasporti, Fabrizio Ghera, che ha promosso un tavolo di confronto con RFI e le aziende del trasporto regionale per ricalibrare gli orari estivi senza interrompere le opere infrastrutturali.

La riduzione della finestra di chiusura notturna consentirà di garantire oltre un’ora e mezza di corse in più a fine giornata, mentre i cantieri di RFI continueranno ad avanzare secondo cronoprogramma durante le restanti ore della notte.

L’estensione dell’orario estivo si inserisce nel più ampio piano di restyling della tratta che collega la Capitale ad Ostia portato avanti dalla giunta guidata da Francesco Rocca.

Negli ultimi mesi la linea ha visto due passaggi chiave:

Nuovi convogli: L’immissione in servizio, poche settimane fa, di un nuovo treno per potenziare le frequenze;

Infrastrutture: Il completamento e l’inaugurazione della tanto attesa stazione di Acilia Sud, un’opera infrastrutturale fermata per anni da ritardi burocratici.

Con il prolungamento alle 22:30 si punta così a garantire una migliore vivibilità della stagione estiva sia per i residenti del litorale sia per i cittadini che rientrano a casa nelle ore serali.

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