Roma non si ferma più: +18% di arrivi, spesa turistica da capogiro

Sarà un’estate indimenticabile per il turismo italiano. Ad agosto, sette camere su dieci sono già prenotate in hotel, da nord a sud, tra mare, montagna e città d’arte. E non è finita: secondo i dati di Enit e Isnart/Unioncamere, per tutta la stagione si attendono oltre 70 milioni di arrivi, di cui 38,5 milioni solo dall’estero. Un balzo in avanti da cinque milioni di presenze in più rispetto al 2024, che segna un vero e proprio boom post-pandemico.

Un motore da 250 miliardi

Il turismo si conferma una delle colonne portanti dell’economia italiana: vale il 13% del PIL e genera un valore aggiunto di 250 miliardi di euro. Solo nell’estate 2025 si prevede un giro d’affari da 14,7 miliardi, spinto anche da una crescente domanda internazionale.

Secondo Ivana Jelinic, AD di Enit, il turismo italiano “vince grazie alle sue unicità”, con esperienze che spaziano tra enogastronomia, cultura, outdoor e benessere.

A sostenere il settore anche una rete ricettiva sempre più solida: solo nel 2024, gli investimenti immobiliari turistici hanno superato i 2,2 miliardi di euro, il 50% in più rispetto all’anno precedente.

Roma conquista i turisti (e li fa restare)

La sorpresa dell’estate? Roma, che storicamente soffre nei mesi caldi, registra un sorprendente +18% nelle prenotazioni rispetto all’anno scorso.

In particolare, agosto porterà 695mila turisti stranieri, con una spesa stimata di 526 milioni di euro. Ma il vero picco sarà a settembre, con quasi un milione di arrivi e una spesa che sfiora il miliardo.

Non solo: i turisti restano più a lungo. La Capitale si lascia alle spalle il turismo “mordi e fuggi” e registra una permanenza media di sei notti, grazie anche alla crescita dell’hotellerie di lusso e a una spesa pro-capite che supera i 2mila euro.

I numeri che trainano il boom

A livello nazionale, i dati sono chiari:

77,4% dei turisti ha scelto il mare

76,6% ha puntato sulla montagna

71,9% ha optato per le città d’arte

75,5% ha scelto esperienze green

Crescono anche i viaggi aerei: saranno 27 milioni i turisti che raggiungeranno l’Italia volando. A luglio, il 70% delle camere era già occupato, mentre a settembre si sfiora il 60% di prenotazioni già confermate.

Nel dettaglio, i mercati esteri più attivi sono:

Regno Unito: 1,6 milioni di arrivi

Stati Uniti: 1,2 milioni

Germania: 1 milione

Ma aumentano anche i flussi da Francia, Svizzera, Canada e, lentamente, anche dalla Cina, con un +2,2% nei primi mesi del 2025.

Il Giubileo traina tutto il Centro Italia

Roma vola anche grazie al Giubileo, che funge da volano per l’intero Centro Italia. Lazio, Marche e Umbria registrano un aumento del 30% nelle vendite turistiche, con l’Umbria che sfiora addirittura il +50%, spinta dal richiamo spirituale dell’asse Roma–Assisi.

E l’overtourism?

Nonostante i numeri da capogiro, solo 1 albergatore su 10 teme di non riuscire a gestire i picchi. La rete turistica italiana, tra grandi strutture, piccole realtà e una logistica potenziata (soprattutto nei collegamenti aerei), si conferma pronta a reggere l’impatto di un’estate che promette di entrare nei libri dei record.

