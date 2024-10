Roma, nuovo sciopero di 24 ore dei mezzi pubblici per Venerdì 18 Ottobre

Nella giornata di Venerdì 18 ottobre, i mezzi del trasporto pubblico di Roma si fermeranno nuovamente per un’imponente mobilitazione nazionale. La sigla sindacale Si-Cobas ha indetto uno sciopero di 24 ore che coinvolgerà bus, tram, metro e le ferrovie ex concesse della Capitale, lasciando a casa molti pendolari e utenti del servizio pubblico. Tuttavia, la rete gestita da Trenitalia non sarà interessata dalla protesta.

Questa mobilitazione colpirà in particolare la rete del trasporto pubblico locale, con Atac in prima linea. Durante lo sciopero, saranno garantite solo le corse nelle cosiddette fasce di garanzia, ovvero dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 17:00 alle 20:00 del 18 ottobre.

Tuttavia, è previsto un significativo numero di cancellazioni e riduzioni nei servizi, che potrebbero estendersi anche ad altri operatori come RomaTpl, Autoservizi Troiani/Sap e Autoservizi Tuscia/Bis.

In particolare, le cancellazioni interesseranno anche i collegamenti della rete Atac eseguiti da operatori in regime di subaffidamento, così come i servizi offerti da Cotral, inclusi i tragitti delle ferrovie ex concesse Metromare e Roma Nord, eccezion fatta per le fasce di garanzia.

