Roma pedala verso nord: 500mila euro per la ciclabile che collegherà San Filippo Neri alla Giustiniana

Un nuovo tassello si aggiunge alla mappa della mobilità alternativa della Capitale. Con l’approvazione del recente assestamento di bilancio, Roma Capitale ha sbloccato 500mila euro interamente dedicati alla fase di progettazione del tracciato ciclopedonale “San Filippo Neri – La Giustiniana”.

L’opera, situata nel territorio del Municipio XIV, si configura come la naturale prosecuzione verso nord della pista già esistente tra Monte Ciocci e Monte Mario, prolungando le vie d’accesso protette alle periferie settentrionali.

In parallelo, Roma Servizi per la Mobilità sta definendo lo studio di fattibilità per creare un nuovo punto di raccordo tra il ponte ferroviario di Monte Ciocci e il Belvedere, così da superare le attuali criticità di passaggio per chi viaggia su due ruote.

Un’arteria di 5 chilometri tra trasporto pubblico e percorsi storici

Il corridoio ciclabile punta a rivoluzionare l’intermodalità nel quadrante ovest della città, offrendo una reale alternativa all’uso dell’auto privata.

Intermodalità con i treni: La nuova pista raggiungerà direttamente la fermata de La Giustiniana lungo la linea ferroviaria FL3 (Viterbo-Roma Ostiense);

Connessione internazionale: Il percorso collegherà la via Cassia con la Basilica di San Pietro, trasformandosi in una vera e propria via Francigena cittadina e inserendosi nelle reti ciclabili europee EuroVelo 5 e Bicitalia B13;

Sviluppi verso i quartieri: Il piano prevede futuri raccordi verso zone periferiche, tra cui il presidio dell’Istituto Pasteur e il carcere minorile di Casal del Marmo.

Patanè e Della Porta: “Riconnettere i quartieri periferici”

«Con questo investimento da mezzo milione di euro muoviamo un passo determinante per realizzare circa 5 chilometri di nuova rete ciclabile», dichiara l’assessore capitolino alla Mobilità, Eugenio Patanè. «Andiamo a servire un’area della città storicamente carente di infrastrutture per la mobilità dolce, unendo benefici per la vivibilità e l’ambiente».

Sulla stessa linea il presidente del Municipio XIV, Marco Della Porta: «È una misura fondamentale per riconnettere le aree più esterne del nostro territorio, come i quartieri di Ottavia, Palmarola e Sant’Andrea. Un progetto atteso che ha sempre trovato la spinta e il sostegno convinto dei cittadini, delle associazioni di quartiere e delle scuole locali».

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