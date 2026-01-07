Roma, pini abbattuti dalle piogge in via Appia Nuova. Il Municipio VII chiede verifiche urgenti

Un déjà-vu che inquieta residenti e automobilisti. Era il marzo del 2018 quando, nello stesso tratto di via Appia Nuova, due pini caddero a poche ore di distanza, costringendo il Campidoglio ad abbatterne altri dodici per ragioni di sicurezza.

Tra il 5 e il 6 gennaio 2026 la scena si è ripetuta: due alberi si sono schiantati sulle auto in sosta nel parcheggio dello spartitraffico centrale.

I crolli sono avvenuti durante le ore di maltempo più intenso che hanno colpito la Capitale. Fortunatamente non si registrano feriti, anche grazie al traffico ridotto per le festività e all’orario notturno. Pesante, invece, il bilancio dei danni materiali, con diverse vetture colpite dai tronchi e dalle chiome degli alberi.

L’area era già da tempo sotto osservazione. Nonostante i tagli effettuati sei anni fa, la stabilità del filare rimanente sembra essere tornata a destare preoccupazione. Sulle cause sono in corso verifiche da parte del Comune, mentre tra residenti e amministrazione municipale circolano diverse ipotesi.

Da un lato le piogge torrenziali di inizio gennaio, che avrebbero saturato il terreno rendendolo instabile e fangoso, dall’altro i lavori stradali effettuati nei pressi dei pini.

Alcuni cittadini segnalano la presenza di colonnine per la ricarica delle auto elettriche in prossimità degli alberi crollati, ipotizzando che gli scavi per la posa dei cavi possano aver compromesso un apparato radicale già fragile.

Il presidente del Municipio VII, Francesco Laddaga, ha chiesto un intervento immediato dell’Assessorato capitolino all’Ambiente: «Serve una verifica puntuale su tutte le alberature della zona». L’assessora municipale Estella Marino ha confermato che il Servizio Giardini è già al lavoro per monitorare i pini rimasti.

Quello dell’Appia Nuova non è un caso isolato. In tutta la città si contano danni e schianti: dal pino secolare crollato ai Fori Imperiali agli episodi registrati a Centocelle, Tufello e Torre Angela. La gestione degli alberi ad alto fusto resta una delle emergenze più delicate per la sicurezza di Roma.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.