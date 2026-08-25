Roma, poker alla Fiorentina: Dybala e Malen fanno a pezzi la difesa viola

La Roma vince per 4-0 in casa contro la Fiorentina nella prima giornata del campionato, giocando una magnifica partita con il duo Dybala-Malen di una categoria superiore, e chi ben comincia…

Gasperini, per la prima della stagione, deve fare a meno di Rensch, infortunato, e del nuovo acquisto Molina, non al meglio, e schiera quindi nove undicesimi della squadra arrivata terza nella scorsa stagione, con due soli inserimenti: due ragazzi del 2007, Lulli a destra e Mora in attacco.

La Roma si schiera così: Svilar in porta; linea difensiva formata da Mancini, Ndika ed Hermoso; centrocampo con Lulli, Cristante, Konè e Wesley; Mora dietro Dybala e Malen.

La Roma inizia subito spingendo con Lulli a destra, Wesley a sinistra, ma soprattutto con il duo Mora-Dybala che si scambia la posizione e crea problemi alla difesa avversaria. Questo porta a due tiri in porta di Dybala nei primi minuti della partita.

La Roma ha il pallino del gioco, ma deve stare attenta al contropiede viola con il pericoloso Atta e Pellegrino di testa. Dopo una serie di fraseggi sulla trequarti che non riescono a portare a tiri in porta, al 18′ è Rodrigo Mora sulla sinistra a seminare il panico: dribbling ubriacante e gran tiro a giro, ma il portiere De Gea si supera mandando in calcio d’angolo. Sugli sviluppi del corner, cross dalla destra, Ndika tocca di testa, la palla arriva ad Hermoso solo davanti alla porta che insacca, ma in evidente fuorigioco, e quindi il gol viene annullato.

Al 25′ grandissima palla filtrante di Dybala per Wesley, cross in area, arriva Lulli che di testa manda alto. Ma questo è il preludio del gol. 28′: contrasto in campo con manata di Hermoso a Mastantuono che rimane a terra; la Roma continua a giocare e la palla arriva a Dybala, che si invola in area, semina 5 avversari, tocca con la punta del piede per Malen che, al centro dell’area, controlla, dribbla di tacco il difensore ed insacca. 1-0 per la Roma.

La partita si accende, con la Fiorentina che reclama il fallo all’inizio dell’azione della Roma e anche perché la squadra giallorossa non si è fermata, come aveva fatto qualche minuto prima la viola per Konè infortunato fermo in mezzo al campo.

La Roma continua a tenere palla e a cercare il secondo gol, che non arriva perché manca l’imbucata giusta, e si arriva così alla fine del primo tempo con la squadra giallorossa meritatamente avanti per 1-0. Nel secondo tempo la Fiorentina entra molto determinata, con un Mastantuono indiavolato che mette in difficoltà la difesa romanista. Così, però, la viola si scopre e la Roma può colpire in contropiede, cosa che succede al 52′.

Hermoso recupera palla al limite dell’area e fa un lancione verso Dybala. Joao Mario si perde l’argentino, che stoppa il pallone e serve dall’altra parte l’accorrente Malen; questi entra in area, si beve per l’ennesima volta Dragusin e, sul vertice dell’area piccola, spara un sinistro al fulmicotone che piega le mani ad un non irreprensibile De Gea. 2-0.

Gasperini fa uscire un buon Mora per Soulé, e due minuti dopo arriva il terzo gol. Lulli insiste nel pressing al limite dell’area avversaria e, con bravura e caparbietà, conquista il pallone che arriva a Malen; questi immediatamente serve Dybala, l’argentino sullo stretto dribbla il difensore e rimette in mezzo per Malen, che facilmente insacca la sua terza rete giornaliera su tre assist di Dybala. 3-0 e partita virtualmente finita.

La Fiorentina cambia tre giocatori e fa entrare il temibile (e forse partente) Kean per dare apprensione alla difesa romanista, mentre Gasperini sostituisce Hermoso, ammonito, e Malen, che si prende una standing ovation meritatissima, con i neoacquisti Koulierakis e Castro.

Con Kean la viola è più temibile davanti, e in pochi minuti il centravanti della Nazionale impegna per due volte Svilar. In ripartenza, però, la Roma è sempre temibile, e al 74′ una gran scivolata di Ranieri toglie la gioia del primo gol in maglia giallorossa a Castro.

Altre sostituzioni per le due compagini: la Fiorentina fa entrare Mandragora e poi Valdepenas, mentre per la Roma esce un malconcio ma bravissimo Konè per Pisilli e un meraviglioso Dybala per El Aynaoui.

La partita potrebbe chiudersi, ma la Roma non molla l’osso, soprattutto perché Castro, Soulé e Lulli a destra non si fermano mai: prima il nuovo numero 9 giallorosso prende il sostegno della porta con una gran bordata dopo una bella triangolazione con Pisilli, e poi è lo stesso Pisilli a fare poker. 86′: Soulé serve in area Pisilli che fa velo, ma il pallone colpisce Mandragora che chiude il triangolo proprio con Pisilli, il quale con un tocco beffa De Gea in uscita ed è 4-0.

Partita definitivamente chiusa, e al 92′ l’arbitro fischia la fine che sancisce una strameritata vittoria della Roma nella prima giornata di questa lunga stagione.

Bella, bella, bella, bella: 4 volte bella la Roma questa sera. La partita era temibile, perché la Fiorentina, molto cambiata rispetto allo scorso anno, sembrava poter dare filo da torcere alla squadra di Gasperini, che invece è entrata molto determinata, concentrata e agonisticamente cattiva.

Sempre con il pallino del gioco in mano e con quei due lì davanti che fanno paura a chiunque: Dybala in condizione è probabilmente il miglior giocatore del campionato, mentre Malen è un cannoniere incredibile ed insieme si trovano a meraviglia.

Grande Gasperini a far trovare così pronta la squadra all’inizio del campionato. Anche la panchina ora è più lunga, se si pensa che sono entrati Castro, Pisilli ed El Aynaoui. Migliori in campo chiaramente Malen e Dybala, ma anche il giovane Lulli sulla destra è stato molto bravo.

Konè a centrocampo fondamentale. Hermoso forse il peggiore, soprattutto nel primo tempo con tre svarioni nei primi minuti ed un’ammonizione evitabilissima.

Ora bisogna continuare così; si aspetta il nuovo acquisto Oosterwolde e magari finalmente l’ala sinistra di piede destro che Gasperini chiede da un anno, ma ci sono sempre i conti da far quadrare; con un altro colpo in più si potrebbe sognare una bella stagione.

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