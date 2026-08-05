Roma punta sulle strade scolastiche: 380mila euro per 13 nuovi interventi, il bilancio supera quota 50

La Capitale rilancia sul modello delle zone pedonalizzate e protette davanti ai plessi scolastici.

Con un investimento di 380.000 euro approvato nell’ultima manovra di assestamento di bilancio, Roma Capitale ha stanziato le risorse necessarie per la progettazione e la realizzazione di 13 nuove strade scolastiche, portando il computo complessivo degli interventi in città a oltre 50 strutture tra quelle già operative e quelle in fase di cantiere.

Il provvedimento, sostenuto in Aula Capitolina con forza dal gruppo politico di Roma Futura, consentirà di accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile a tutela degli studenti, dei genitori e del personale scolastico.

La mappa del piano: dai cantieri di settembre ai nuovi progetti

Il cronoprogramma tracciato dagli uffici capitolini e dall’Assessorato alla Mobilità definisce le tappe d’attuazione dell’intera rete:

15 strade scolastiche già completate e aperte al quartiere;

8 nuovi cantieri il cui avvio dei lavori è fissato per settembre 2026, con conclusione prevista entro dicembre 2026;

13 nuove localizzazioni coperte dall’ultimo finanziamento da 380 mila euro, che andranno in gara per l’affidamento delle opere;

Oltre 50 interventi totali considerando la somma delle arterie già esistenti e di quelle programmate dalla Giunta Gualtieri.

Pratelli: «Spazio pubblico restituito alla comunità»

Soddisfazione per la riuscita dell’operazione finanziaria è stata espressa dall’Assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale, Claudia Pratelli:

«Lo stanziamento per 13 nuove strade scolastiche è un passo avanti importante in un percorso nel quale questa Amministrazione ha creduto fin dall’inizio. Ringrazio le tante associazioni civiche, l’Assessorato alla Mobilità e l’Assemblea Capitolina, in particolare il gruppo di Roma Futura per lo sforzo straordinario nel sostenere le risorse. Non si tratta semplicemente di interventi sulla viabilità, ma di un modo diverso di immaginare lo spazio pubblico: una città più abitabile, più sicura, a misura di bambine e bambini, capace di restituire valore alle piazze e ai luoghi dell’incontro. È il modello della città educante che stiamo costruendo, dove la scuola sconfinando si mette in dialogo diretto con la comunità».

L’iniziativa vedrà la collaborazione sul campo dei singoli Municipi e dei Dipartimenti comunali per il coordinamento delle modifiche ai piai di traffico e l’installazione degli arredi urbani dedicati.

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