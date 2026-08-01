Roma, semaforo verde dal Ministero per i nuovi tram: ma la scommessa (e il vero rebus) resta sui binari colabrodo

In una Roma estiva morsa dall’afa e dai cantieri, ogni tanto arrivano buone notizie che riescono persino a superare la prova dei timbri ministeriali. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha firmato il Nulla Osta Tecnico (Not) per la sicurezza dei nuovi tram CAF Urbos acquistati da Roma Capitale.

Tradotto dal burocratese: il progetto dei siluri su ferro targati Spagna supera l’esame di conformità e ottiene il via libera formale per spingersi verso il debutto su strada.

Un passaggio tutt’altro che formale per le casse e le ambizioni del Campidoglio, visto che il timbro del Mit permette di incassare il rispetto delle tabelle di marcia imposte dal Pnrr.

Dopo il primo convoglio sbarcato nella Capitale a marzo, entro la fine di giugno sono state dieci le vetture consegnate al deposito Atac: i primi pezzi di una maxi-fornitura da 121 vetture destinata, nelle intenzioni dell’amministrazione, a rottamare un parco mezzi ormai d’epoca e a rifornire le tratte di nuova progettazione.

Il paradosso dei super-tram e della rete che non regge

“Notizia che certifica il rispetto dei tempi europei”, esulta l’assessore capitolino alla Mobilità, Eugenio Patanè. Ma dietro il trionfalismo dei numeri e dei comunicati stampa si nasconde la vera sfida della mobilità romana: fare correre convogli d’avanguardia – super-accessibili, ad alta capienza e infarciti di tecnologia – su una rete tranviaria che per decenni è stata lasciata all’abbandono.

Per evitare che i nuovi gioielli tecnologici facciano la fine di treni ad alta velocità costretti a viaggiare su mulattiere, il Comune si trova oggi costretto a una corsa contro il tempo per rimettere a nuovo binari, massicciate e impianti elettrici. Un piano di restyling infrastrutturale senza il quale la flotta spagnola resterebbe semplicemente ferma nei depositi.

Cantieri d’agosto: la mappa dei lavori

La mappa delle cantierizzazioni per adeguare la rete si preannuncia come un campo di prova durissimo per la viabilità estiva. I lavori di ammodernamento toccheranno nodi nevralgici:

L’alimentazione elettrica: indispensabile il potenziamento della sottostazione di Nomentana per evitare blackout al passaggio dei nuovi convogli ad alto assorbimento.

L’armamento di via Prenestina e San Lorenzo: sostituzione delle rotaie deteriorate, in un intervento congiunto tra Comune e Anas tra la Prenestina e lo Scalo di San Lorenzo.

Il nodo Ponte Matteotti-Azuni: scattati il 30 luglio i lavori per il rinnovo integrale dei binari. Un intervento chirurgico suddiviso in due tranches (la prima fino al 12 agosto, la seconda dal 13 al 27 agosto) per cercare di restituire il tratto alla città prima che la riapertura delle scuole ripiombi il quadrante nel caos.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza