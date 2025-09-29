Roma si racconta a passo lento: torna il Festival delle Passeggiate, tra storia, arte e periferie

Dal 4 ottobre Roma si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto con la terza edizione del Festival delle Passeggiate – Tutte le strade portano a te, che anima le periferie della Capitale fino al 9 novembre.

A inaugurare il primo weekend saranno Violante Placido, Tommaso “Piotta” Zanello, Francesco Santalucia, Giulia Ananìa e Tiziano Panici, protagonisti di una camminata speciale nel quartiere di Primavalle: La montagna del sapone.

Non si tratta di una semplice passeggiata, ma di un varco narrativo, un percorso in cui le parole e le espressioni romane diventano guida per raccontare la città, le sue storie e la memoria dei quartieri.

L’espressione “Non vengo mica dalla montagna del sapone”, nata negli anni Trenta per ironizzare sulle promesse mai mantenute di un quartiere modello, diventa simbolo di identità, resilienza e memoria collettiva.

Ad accompagnare l’inaugurazione, l’Assessore alla Cultura di Roma Capitale, Massimiliano Smeriglio, e il Presidente del Municipio XIV, Marco Della Porta, a testimoniare l’attenzione delle istituzioni verso un progetto che intreccia cultura, comunità e territorio.

La domenica successiva, il festival si sposta a Pineta Sacchetti con la passeggiata Noi siamo gli alberi, guidata dagli stessi curatori artistici e arricchita dai suoni di Francesco Forni e della Titubanda.

Tra i sentieri della Valle dell’Inferno, un tempo costellata di fornaci e cave, i partecipanti scopriranno un paesaggio stratificato, dove natura, storia e arte si intrecciano tra vigne, casali, resti di acquedotti romani e memorie della famiglia Sacchetti e del pittore Pietro da Cortona.

“Il Festival delle Passeggiate mette in relazione ambiente, lessico, arte ed esperienze, trasformando vie e piazze della città in palcoscenici vivi”, spiega l’Assessore Smeriglio. “È un viaggio di scoperta che restituisce alla comunità lo sguardo poetico che Roma merita”.

Oltre 20 protagonisti, tra musicisti, scrittori, illustratori e performer, animeranno il festival, tra cui Anonima Armonisti, Astronza, Beabaleari, Adriano Bono, Chien Barbu Mal Rasè, Etta Jungle, Grandi Numeri, Nicola Campiotti, Francesco Forni, Lavinia Mancusi, Militant A, Manatì, Yari Selvetella, Cristiano Armati / Red Star Press, Fabrizio Sartori, Francesca Turchetti, Lorenzo Iervolino, Sergio “Angelicoldboy” Mancuso, Titubanda, Tommaso “Piotta” Zanello, Francesco Santalucia e Violante Placido.

Tra le novità, la presenza della radio inclusiva Radio 32 e dei progetti vincitori del Premio Roma per i Giovani – Visioni future per la Capitale, che arricchiscono le passeggiate con esperienze di danza, teatro e narrazione partecipata.

Il festival, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura e finanziato nell’ambito del PNRR, offre anche indicazioni per raggiungere i punti di incontro in modalità sostenibile, utilizzando metro, autobus e treni regionali, per un’esperienza davvero accessibile a tutti.

Con il Festival delle Passeggiate, Roma diventa così un grande atlante urbano, dove ogni tappa è un varco, ogni incontro una frontiera, e dove le storie dei quartieri, dei cittadini e degli artisti si intrecciano per restituire una Capitale viva, comunitaria e piena di identità.

PERCORSI DI MOBILITA’ SOSTENIBILE PER RAGGIUNGERE I MEETING POINT:

Primavalle / Piazza Clemente XI: Metro A – Fermata Battistini | Autobus: 46 – 46B – 49 – 91 – 907 – 916 – 981 – 983; Pineta Sacchetti / Via Vittorio Montiglio: Autobus: 49 – 146 – 446 – 980 – C6; Quartaccio /Archeoparco di Via del Podere Fiume: Autobus: 46B – 908 – 916 – 916F; Torresina – Casal del Marmo: Treno FL3 Fermata Roma San Filippo Neri | Autobus: 46B – 916; Torrevecchia / Via di Torrevecchia, incrocio con Via B. Aloisi Masella: Autobus: 46B – 546 – 907 – 908 – 916; Monte Mario / Giardino Massimo Urbani: Treno FL3 Fermata Roma Monte Mario | Autobus: 49 – 546 – 911 – 912 – 913 – 916 – 980 – 990 – 998 – 999; Ottavia/Ipogeo degli Ottavi: Stazione FL3 Ottavia (Uscita lato Via della Stazione di Ottavia); Monte Mario Alto / Piazza Nostra Signora di Guadalupe: Treno Fermata Roma Monte Mario | Autobus: 907 – 911 – 912 – 913 – 980 – 990 – 998 – 999 – C6.

INFO PER IL PUBBLICO:

Sito Web: https://dominio-pubblico-teatro.it/

Info e Prenotazioni: info@dominiopubblicoteatro.it

Facebook: https://www.facebook.com/dominio.teatro/

Instagram: https://www.instagram.com/dominiopubblico/

