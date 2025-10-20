Roma soffocata dal caro vita: spesa, bollette e prezzi alle stelle

Roma soffoca sotto il peso del caro vita. Secondo l’ultimo bollettino del NIC, l’indice comunale dei prezzi al consumo, a settembre 2025 l’inflazione nella Capitale ha raggiunto 121,6 punti, un record storico.

Solo sette anni fa, a gennaio 2018, il valore era di 100,8: un balzo di quasi 21 punti che traduce in aumento reale dei costi per famiglie e cittadini.

Negli ultimi dodici mesi la vita a Roma è diventata più cara dell’1,8%: +0,4% rispetto ad agosto e rincari particolarmente pesanti nei servizi ricettivi e nella ristorazione (+4,3%), mentre i trasporti registrano un lieve calo del 2%.

Al supermercato i numeri diventano concreti

I dati dell’inflazione si traducono in una realtà tangibile al supermercato. I prodotti alimentari e le bevande analcoliche sono aumentati del 3,7% in un anno, la frutta del 6,3%, le carni del 6%, mentre i prodotti oleari restano a livelli stratosferici, con un +166%, nonostante una diminuzione di 11,3 punti.

Il rincaro più evidente colpisce caffè, tè e cacao: +18,7% in dodici mesi, con un tasso di inflazione del 152,4%.

Non risparmiano nemmeno altri settori essenziali: istruzione (+4,2%), bevande alcoliche e tabacchi (+1,9%), servizi sanitari (+1,5%) e abbigliamento e calzature (+0,8%).

Energia e acqua: bollette alle stelle

Se la spesa quotidiana pesa sempre di più, le bollette completano il quadro di una pressione economica crescente. L’elettricità registra un’inflazione del 169% (anche se in leggero calo), il gas è a quota 130,3%, mentre l’acqua arriva al 165,8%.

Ogni pagamento mensile diventa quindi un piccolo salasso, che grava su famiglie e lavoratori, trasformando la gestione delle spese quotidiane in una vera sfida.

Il peso del caro vita sui romani

Dalla spesa settimanale alla bolletta della luce, dai pasti fuori casa ai servizi essenziali, la Capitale sembra stretta in una morsa di aumenti che non accennano a fermarsi.

Per i cittadini, ogni gesto quotidiano, anche il più semplice, significa fare i conti con un rincaro continuo: un segnale che il caro vita non è solo un dato statistico, ma una realtà concreta che impatta sulle tasche e sulle scelte di tutti i romani.

