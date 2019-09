Roma Urbs Mundi 2019 con la novità della staffetta

La Roma Urbs Mundi, evento ideato ed organizzato dal GSBRun, già organizzatore della RomaOstia, negli ultimi anni, da quando il percorso è stato disegnato sulla distanza dei 15 km, ha fatto registrare un’esponenziale crescita di iscrizioni, che lo scorso anno furono 3500.

Ad oggi, a poco meno di un mese dallo start sono già quasi 2000 i runner che hanno prenotato il pettorale lasciando sperare che vengano superati i già altissimi numeri dell’ultima edizione a testimonianza di una formula vincente che ha fatto riscontrare immediatamente l’altissimo gradimento del popolo del podismo romano. La distanza di 15 km piace infatti molto sia ai runner già esperti, che spesso in questo periodo preparano le distanze di maratona autunnale, sia ai neofiti, che si cimentano per la prima volta su un chilometraggio più lungo.

TANTE NOVITA’: GARA A STAFFETTA E NUOVO PERCORSO

Per regalare alla città una vera e propria festa del running gli organizzatori hanno studiato per quest’anno tante novità che renderanno l’evento ancor più coinvolgente. Oltre alla tradizionale gara competitiva di 15 km, e alla non competitiva, che si svolgerà sulla stessa distanza e che consentirà a tutti di partecipare, quest’anno per la prima volta sarà possibile iscriversi a coppie alla gara a staffetta. Sullo stesso percorso infatti due frazionisti si daranno il cambio.

Il primo percorrerà i primi 5 km, sobbarcandosi lo sforzo del tratto più duro, mentre il secondo raccoglierà il testimone e si cimenterà sui restanti 10 km fino al traguardo posto all’interno dello stadio Nando Martellini, per un arrivo in coppia mano nella mano!

Proprio l’organizzazione della gara a staffetta ha reso necessaria una modifica del tradizionale percorso, che non cambierà scenari, attraversando le strade e i monumenti storici più belli della città, ma che verrà corso al contrario con l’attraversamento del quartiere Aventino-San Saba, quello più impegnativo, nella parte iniziale della gara.

FITWALKING

Anche quest’anno sarà possibile partecipare alla Roma Urbs Mundi di 15 km in Fitwalking.

ll Fitwalking è la disciplina di cammino sportivo e vigoroso adatta a tutti e ideata dal campione di marcia Maurizio Damilano (atleta italiano, campione olimpico di marcia a Mosca 1980 e due volte campione mondiale nella 20 km).

La gara è certificata FITWALKING, metodo M. Damilano, ed ha come tempo massimo 2h15m, quindi alla portata di tutti i camminatori.

3000/5000 DI ANDREA E BABY SPRINTER-

Come ogni anno la Roma Urbs Mundi sarà preceduta venerdì 18 ottobre dalla settimaedizione del Tremila di Andrea: gara in pista sulla distanza di 3000 o 5000 metri riservata agli atleti tesserati al GSBRun-Bancari Romani. Un tributo che ogni anno i Bancari Romani dedicano ad Andrea Moccia, sfortunato atleta che per tanti anni è stata una punta di diamante del team che, come in ogni edizione, sarà presente a bordo pista, insieme alla famiglia per salutare tutti i suoi amici.

Sabato 19 ottobre Baby Sprinters: mattinata dedicata ai più piccoli, da 0 ai 14 anni, che potranno provare l’emozione di calcare la pista dello Stadio di Caracalla cimentandosi su varie distanze (a seconda dell’età) sotto l’attenta guida degli istruttori del GSBRun.

ISCRIZIONI RUN 15 KM

La quota di iscrizione per la partecipazione alla gara competitiva ed alla non competitiva di 15 km è di € 15,00 fino 30 settembre € 18,00 fino al 14 ottobre. Saranno possibili iscrizioni last minute al Villaggio, il 18 e il 19 ottobre, al costo di € 20,00 solo fino ad esaurimento pettorali (1-5000). La quota di iscrizione alla gara a staffetta è di € 20,00 per ogni coppia.

A tutti i partecipanti maglia tecnica Mizuno personalizzata per l’evento.

Per info: tel.06/57288029. Mail:info@romaurbsmundi.it