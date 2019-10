Roma Urbs Mundi 2019

Sarà un 20 ottobre di sport e benessere per tutti coloro che vorranno essere protagonisti della 21^ edizione della Roma Urbs Mundi, la manifestazione dedicata al running, organizzata dal GSBRun che nel corso degli ultimi anni è diventata qualcosa di più di una semplice gara podistica.

A testimonianza di questo stanno andando a gonfie vele le iscrizioni che, a venti giorni dalla manifestazione, hanno superato già le 2100 unità.

Sull’ormai consolidato ed apprezzato percorso di 15km, che attraversa il centro storico di Roma, per l’edizione 2019 saranno organizzati contemporaneamente eventi agonistici e non per soddisfare le esigenze di runners, amatori, fitwalkers e, per la prima volta, coloro che vorranno cimentarsi in coppia nella gara a staffetta.

LA STAFFETTA 5+10 KM

E’ proprio questa la novità più rilevante della prossima Roma Urbs Mundi. Per correre sullo stesso percorso di 15 km infatti ci si potrà iscrivere in due. Il primo frazionista dopo i primi cinque impegnativi chilometri passerà il testimone al suo compagno di squadra che concluderà i restanti 10 km. I due staffettisti possono anche decidere di affrontare il percorso camminando. Un modo diverso e divertente per mettersi alla prova e fare squadra, anche in uno sport prettamente individuale come la corsa.

FITWALKING

Ancor più importante rispetto al passato sarà la partecipazione dei fitwalkers (coloro che affronteranno la Roma Urbs Mundi camminando). ll Fitwalking è la disciplina di cammino sportivo e vigoroso adatta a tutti e ideata dal campione di marcia Maurizio Damilano (atleta italiano, campione olimpico di marcia a Mosca 1980 e due volte campione mondiale nella 20 km). I camminatori si possono cimentare sui 15 km con un tempo massimo di 2 ore e 15 oppure sulla staffetta 5 km + 10 km.

ISCRIZIONI

La quota di iscrizione per la partecipazione alla gara competitiva ed alla non competitiva di 15 km è di € 18,00 fino al 14 ottobre. Saranno possibili iscrizioni last minute al Villaggio, il 18 e il 19 ottobre, al costo di € 20,00 solo fino ad esaurimento pettorali (1-5000). La quota di iscrizione alla gara a staffetta è di € 20,00 per ogni coppia.

A tutti i partecipanti maglia tecnica Mizuno personalizzata per l’evento.

Info: 0657288029 – info@romaurbsmundi.it

I PARTNER DEL 2019

Mizuno – Sponsor Tecnico – Radio Globo – Radio Ufficiale – Mahindra – Auto Ufficiale -Sara Assicurazioni – Premium Sponsor- Regione Lazio – Partner Istituzionale – Roma Capitale – Partner Istituzionale