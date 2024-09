Roma-Venezia: le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Domenica 29 settembre, alle ore 15:00, l’Olimpico si prepara a pulsare di emozioni quando la Roma scenderà in campo contro il Venezia per la sesta giornata di Serie A.

I giallorossi arrivano a questo incontro con la carica giusta, dopo il pareggio contro l’Atletico Bilbao nella prima giornata di Europa League, e sono pronti a lanciarsi in una sfida avvincente.

L’allenatore Ivan Juric ha in mente qualche novità ma ha dovuto fare i conti con le assenze di due pedine fondamentali: Celik e Dybala. Entrambi hanno riscontrato problemi muscolari, non gravi, ma abbastanza per essere risparmiati in questa gara.

Al loro posto, il giovane Soulè supporterà Dovbyk, mentre El Shaarawy prenderà il posto del turco. Ritorna capitan Pellegrini, recuperato dal fastidio al ginocchio, pronto a orchestrare il gioco sulla trequarti.

In mezzo al campo, Cristante e Pisilli sono pronti a fare la differenza, con il secondo favorito su Kone. Sull’out mancino, ci sarà Angelino, mentre la difesa è confermata con Mancini, N’Dicka e Hermoso davanti a Svilar.

In attesa di una possibile convocazione c’è anche Zalewski, che potrebbe aggiungere ulteriore energia alla squadra.

Dall’altra parte, l’ex tecnico giallorosso Di Francesco torna all’Olimpico dopo aver guidato il Venezia alla vittoria contro il Genoa. I lagunari, agguerriti e determinati, schiereranno in attacco Pohjanpalo, supportato da Oristanio, con Zampano e Candela sulle fasce pronte a spingere in avanti.

Roma-Venezia, le probabili formazioni:

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; El Shaarawy, Cristante, Pisilli, Angelino; Soulè, Pellegrini; Dovbyk. All.: Juric

Venezia (3-5-2): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Nicolussi Caviglia, Duncan, Busio, Zampano; Oristanio, Pohjanpalo. All.: Di Francesco

Roma-Venezia, dove vederla:

La partita fra Roma e Venezia sarà trasmessa in esclusiva su Dazn.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙