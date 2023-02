ROME21K: Aperte le iscrizioni

Dopo il grande successo dello scorso anno, con un incremento di arrivati di oltre il 40 per cento, il 12 novembre 2023 torna la Rome21k, la mezza maratona a Roma che taglia il traguardo delle 10 edizioni.

E’ la nuova versione della mezza maratona che per sette anni ha fatto correre gli appassionati di notte (allora chiamata Roma by Night Run), che nel passaggio di giorno ha visto moltiplicarsi in modo esponenziale gli arrivati, entrando subito nella top ten italiana delle corse sulla distanza.

Come nelle precedenti edizioni, abbinata alla prova dei 21 chilometri ci sarà la Rome10k, la gara aperta a tutti che coinvolgerà anche i neofiti del running e i fitwalker offrendogli uno scenario unico.

Le iscrizioni alle due gare sono aperte da oggi, con la promozione per i primi 500 iscritti alla Rome 21k, direttamente dal sito ufficiale www.rome21k.com .

All’evento sono attesi migliaia di partecipanti provenienti da tutta Italia e dall’Europa, e nei giorni precedenti sarà allestito un villaggio per l’accoglienza dei runner.

La Rome21k, inoltre, supporta la campagna #iocorrosicura, per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema del contrasto alla violenza sulle donne.