Sabato 7 dicembre torna Musei in Musica

Sabato 7 dicembre è in programma la 14esima edizione di Musei in Musica. I musei civici di Roma Capitale saranno straordinariamente aperti a tutti in orario serale, dalle 20 alle 2 di notte, con un biglietto di ingresso pari a 1 euro, o completamente gratuito per i possessori della Roma MIC Card.

Oltre ad ammirare le collezioni permanenti e le mostre temporanee dei musei, sarà possibile assistere a un ampio programma di concerti e spettacoli dal vivo.

La selezione degli eventi che si svolgeranno negli spazi del Sistema Musei di Roma Capitale avverrà attraverso l’AVVISO PUBBLICO “Musei in Musica 2024” pubblicato oggi da Zètema Progetto Cultura.

Gli enti, le associazioni, le società e gli altri soggetti in possesso dei requisiti richiesti potranno presentare i propri progetti entro le ore 12 del 25 novembre 2024 (tutta la documentazione nel bando).

“Con la pubblicazione del bando Musei in Musica – dichiara l’assessore alla Cultura, Massimiliano Smeriglio – torna anche quest’anno la selezione per ospitare nelle strutture museali della città tanti appuntamenti musicali, concerti e spettacoli dal vivo. Un’occasione per le ragazze e ragazzi, la cittadinanza e i turisti per immergersi in uno sterminato patrimonio storico, artistico e culturale che tutto il mondo ci invidia.

L’arte, la musica e gli spettacoli sono accessibili quando aprono le porte a tutte e tutti e Musei in Musica è l’espressione di questa apertura. Una filosofia che l’assessorato porterà avanti nel corso di tutta la consiliatura, perché la cultura, in ogni sua declinazione, appartenga a tutte e tutti“.

Tra i Musei Civici coinvolti: Musei Capitolini, Centrale Montemartini, Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali, Museo dell’Ara Pacis, Museo di Roma, Museo Napoleonico, Museo di Roma in Trastevere, Museo Pietro Canonica, Musei di Villa Torlonia (Casina delle Civette, Casino Nobile, Serra Moresca), Museo Carlo Bilotti, Museo di scultura antica Giovanni Barracco, Museo Civico di Zoologia, Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, Galleria d’Arte Moderna, Museo di Casal de’ Pazzi, Parco archeologico del Celio – Museo della Forma Urbis.

La manifestazione è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙