Sabato 7 marzo al via la prima edizione della Euroma2 baby run

Sabato 7 marzo 2020, la quarantaseiesima edizione della Huawei RomaOstia vivrà un coinvolgente prologo riservato ai più piccoli.

Tanti bambini, nati negli anni che vanno dal 2007 al 2019, daranno vita alla prima edizione della Euroma2 Baby Run, la divertente manifestazione che vedrà i giovani protagonisti cimentarsi, suddivisi per fasce d’età, in gare di velocità che sapranno far loro amare la corsa.

Sarà una giornata nella quale in primo piano sarà data rilevanza ai valori dello sport quali l’amicizia, la solidarietà, l’impegno, la passione ed il rispetto per gli altri.

Le corse, naturalmente, non avranno carattere competitivo e tutti i piccoli partecipanti che arriveranno al traguardo riceveranno una medaglia. Saranno loro i vincitori e veri protagonisti dell’evento!

Di seguito il programma della mattinata di sabato 7 marzo

• Ore 8.30 ritrovo e conferma iscrizioni presso Centro Euroma 2

• Ore 9.30 metri 60 cat. ragazzi/e nati nel 2007-2008

• Ore 10.00 metri 60 cat. esordienti A nati nel 2009-2010

• Ore 10.30 metri 60 cat. esordienti B nati nel 2011-2012

• Ore 11.00 metri 50 cat. pulcini A nati nel 2013- 2014

• Ore 11.30 metri 50 cat. pulcini B nati nel 2015-2016

• Ore 12.00 metri 20 cat. bambini nati nel 2017 e oltre

L’evento si svolgerà nella terrazza / parcheggio esterno del Centro Commerciale Euroma2 situato in via Cristoforo Colombo, angolo Viale dell’Oceano Pacifico, Roma.

Per chi arriva in auto: parcheggio primo piano Ala Ovest (uscita vicino negozio Hollister)

Per chi arriva a piedi: ingresso pedonale di Via Paride Stefanini

A tutti i partecipanti una t-shirt Joma, un cappellino Sport 85, una medaglia esclusiva.