Sabato di proteste in centro: corteo da piazza della Repubblica all’Esquilino, scattano le deviazioni
Tra le 16:00 e le 17:30, i manifestanti sfileranno lungo via Cavour e via Amendola. Strade chiuse e modifiche in arrivo per le linee dei bus del trasporto pubblico
Un pomeriggio di passione si profila per la viabilità del centro storico capitolino. Nella giornata di, sabato 18 luglio, il quadrante compreso tra la stazione Termini, il colle Esquilino e piazza della Repubblica sarà teatro di una manifestazione pubblica che comporterà chiusure stradali repentine e pesanti ripercussioni sul trasporto pubblico di superficie.
Il dipartimento mobilità e il comando della Polizia Locale hanno già predisposto un piano di viabilità d’emergenza per gestire i flussi del traffico e deviare le linee di autobus urbani che incrociano il percorso del corteo.
Il percorso della manifestazione e le strade chiuse al traffico
I manifestanti si raduneranno a partire dalle prime ore del pomeriggio nel cuore di piazza della Repubblica.
Secondo il programma ufficiale, il serpentone umano si muoverà a partire dalle ore 16:00 per concludersi, dopo circa un’ora e mezza di sfilata, intorno alle 17:30 a piazza dell’Esquilino, proprio all’ombra della Basilica di Santa Maria Maggiore.
L’itinerario stabilito dagli organizzatori e autorizzato dalla Questura taglierà in due il rione Castro Pretorio:
Punto di partenza: Piazza della Repubblica
Asse di scorrimento: Viale Luigi Einaudi e largo di Villa Peretti
Direttrice d’arrivo: Via Giovanni Amendola e via Cavour, fino allo scioglimento del presidio a piazza dell’Esquilino.
Autobus deviati e lamiere: i consigli per evitare l’imbuto
Per permettere il passaggio in sicurezza dei partecipanti, i caschi bianchi procederanno a chiusure a vista lungo tutto il percorso della manifestazione.
Il blocco temporaneo di via Cavour e via Amendola rischia di ripercuotersi pesantemente sui flussi automobilistici provenienti da via Nazionale e dalla stazione Termini.
La circolazione dei mezzi pubblici subirà forti alterazioni: le linee di bus che collegano il centro storico con la stazione centrale verranno temporaneamente deviate o limitate su percorsi alternativi per tutta la durata dell’evento.
Il consiglio per gli automobilisti è di evitare la direttrice di via Cavour nelle ore centrali del pomeriggio, preferendo i passaggi sui Lungotevere o i circuiti esterni al perimetro del Tridente e del Viminale.
La situazione tornerà alla normalità solo a partire dalle 17:30, una volta completato il deflusso dei manifestanti e terminate le operazioni di pulizia delle strade coinvolte.
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