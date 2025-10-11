Sabato senza corrente nel Municipio VI: sei ore di stop per lavori sulla rete elettrica

Sarà un sabato mattina all’insegna dei lavori nel Municipio VI, dove Areti ha annunciato un intervento di manutenzione straordinaria alla rete elettrica.

Per consentire le operazioni tecniche, volte a migliorare l’efficienza e la sicurezza del servizio, sarà necessario sospendere temporaneamente la fornitura di corrente dalle 8.30 alle 14.30 di sabato 11 ottobre.

L’interruzione interesserà alcune strade del territorio, dove per circa sei ore potrebbero verificarsi disagi e blackout momentanei.

Le zone toccate dall’intervento sono:

Via Arigliano (civici 1-39 e 2-30)

Via Gallipoli (civici 1-63 e 2-54)

Via Grumo Appula (civici 2-52 e 39-47)

Via del Torraccio (civici 2-134 e 3-121)

Via della Selvotta (civici 1-3)

Via Galatone (civici 1-5)

Areti invita i residenti delle vie interessate a prendere le dovute precauzioni e a evitare l’uso di apparecchiature elettriche durante la sospensione del servizio.

Per ulteriori informazioni o segnalazioni è attivo il numero verde 800.041.661.

