San Lorenzo ritrova il suo verde: completato il nuovo filare alberato di via dello Scalo

Il grigio dell’asfalto cede il passo a una nuova esplosione di colori a San Lorenzo. Si sono conclusi in queste ore gli interventi di riqualificazione arborea in viale dello Scalo di San Lorenzo, un’operazione strategica coordinata dal Dipartimento Tutela Ambientale per restituire decoro e ombra a uno degli assi viari più vissuti del II Municipio.

Una barriera naturale contro lo smog

Non si è trattato di una semplice sostituzione, ma di un vero e proprio piano di “ingegneria del verde“. Gli operai hanno messo a dimora 63 nuovi esemplari, selezionati non solo per la loro bellezza estetica, ma per la loro capacità di resistere alle sfide della città moderna.

La scelta è caduta su un mix di essenze diverse: peri ornamentali, ligustri, fotinie e prunus. Questa varietà non è casuale: differenziare le specie rende il filare molto più resistente all’attacco di eventuali parassiti e aumenta la biodiversità urbana, creando un ecosistema più robusto e capace di mitigare le temperature estive.

Addio alle vecchie ceppaie

L’intervento ha permesso di sanare una ferita che durava da tempo. Prima della piantumazione, sono state rimosse le vecchie ceppaie — i resti degli alberi abbattuti negli anni perché malati o giunti a fine ciclo — che rendevano i marciapiedi d’intralcio e antiestetici.

«Questi lavori – ha spiegato Sabrina Alfonsi, Assessora capitolina all’Ambiente – ci hanno permesso di sostituire gli esemplari ormai esausti, offrendo ai cittadini una strada finalmente rigenerata. Da oggi, chi passeggerà per lo Scalo di San Lorenzo si troverà immerso in un paesaggio ricco di fiori e foglie».

San Lorenzo verso la “transizione ecologica”

L’operazione si inserisce nel più ampio piano di forestazione urbana che sta interessando diversi quartieri della Capitale.

Per San Lorenzo, zona storicamente densa e povera di parchi, la nascita di questo “bosco lineare” rappresenta un polmone fondamentale per migliorare la qualità dell’aria e la vivibilità di un quadrante spesso congestionato dal traffico.

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