Santa Lucia in festa: l’ICS vola in Serie B1

Una squadra, un palazzetto pieno, un territorio intero che si riconosce negli stessi colori.

L’ICS Volley Santa Lucia conquista di nuovo la promozione in Serie B1 dopo soltanto una stagione, al termine di una finale vissuta con un’atmosfera da grande evento, tra cori, bandiere e una partecipazione che ormai va oltre il semplice risultato sportivo.

Ma al di là della vittoria c’è un percorso costruito negli anni attorno ad un’identità forte, capace di coinvolgere famiglie, giovani, tifosi e aziende del territorio.

Una promozione che nasce dall’unione tra squadra, lavoro quotidiano ed entusiasmo. Un senso di appartenenza radicato perfino sugli spalti, dove si è sempre percepito la sensazione di aver vissuto qualcosa che riguardava tutti, non soltanto chi scendeva in campo.

Il palazzetto di Santa Lucia di Fonte Nuova, ancora una volta gremito in ogni ordine di posto. Un ambiente che oggi accompagna la società ben oltre la dimensione sportiva, trasformando ogni partita in un momento collettivo di partecipazione e identità.

Dietro la crescita dell’ICS Volley Santa Lucia c’è anche il lavoro organizzativo e comunicativo costruito insieme al Gruppo Building, holding di Fonte Nuova attiva nell’ambito immobiliare, comunicazione e marketing e informazione, che da anni sostiene concretamente il progetto e che ha contribuito allo sviluppo di eventi, iniziative e attività che hanno permesso alla società di crescere stagione dopo stagione.

L’emozione nelle parole dei protagonisti racconta perfettamente il peso di questo traguardo.

«Questo sogno lo avevamo in testa dal primo giorno, lo abbiamo ottenuto con il cuore e abbiamo fatto la storia», ha dichiarato Lorenzo De Gregoriis, primo allenatore della prima squadra, al termine della gara, ancora circondato dall’abbraccio delle sue atlete. Commosse anche le giocatrici, protagoniste di una stagione vissuta sempre ai vertici.

«Ci abbiamo messo cuore e anima, ce lo meritavamo», racconta Giordana Taglione, atleta dell’ICS Volley Santa Lucia. Sulla stessa linea anche Giada Cherubini, atleta della formazione rossoblù:

«Abbiamo lottato insieme per questo traguardo, ora dobbiamo solo festeggiare». Parole che confermano il forte senso di gruppo costruito all’interno della squadra e diventato uno degli elementi centrali della stagione dell’ICS.

Nel post-partita è intervenuto anche Daniele Scatassi, presidente del Gruppo Building, che ha voluto sottolineare il legame tra società e territorio: «Ringrazio le ragazze, ringrazio tutto il territorio per essere venuto a riempire il palazzetto, prima per combattere con noi e poi per festeggiare con noi. E ringrazio le ragazze che hanno sempre creduto in questo progetto e che sono veramente il cuore di questa squadra».

Un passaggio importante anche nelle parole di Martina Amatucci, presidente dell’ICS Volley Santa Lucia: «Una dedica particolare a tutto il Gruppo Building perché lavoriamo ogni giorno insieme e abbiamo lavorato insieme per far sì che tutto questo si realizzasse. A tutto lo staff, alle ragazze che hanno fatto il lavoro sul campo. Ora si lavora, di nuovo, per la B1».

A chiudere, Lorenzo Valentini, secondo allenatore della prima squadra, che ha evidenziato il valore emotivo della promozione conquistata davanti al pubblico di casa: «Un epilogo del genere davanti al nostro pubblico è un orgoglio per tutti noi. Siamo felici e abbiamo raggiunto quello che abbiamo voluto sin dal primo giorno».

E forse è proprio qui il significato più profondo della serata vissuta a Santa Lucia. Non soltanto il ritorno in una categoria nazionale importante, ma la conferma di un progetto sportivo che negli anni è riuscito a trasformarsi in qualcosa di molto più grande di una semplice squadra.

Una realtà che oggi unisce sport, territorio, famiglie e appartenenza. E che adesso, dopo aver riconquistato la Serie B1, vuole continuare a crescere ancora.

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