Santa Maria Maggiore, si ripete il “miracolo della neve”

Questa sera torna l’appuntamento con la rievocazione storica del miracolo della Madonna della Neve a Santa Maria Maggiore. Si tratta della 42esima edizione dell’evento, che ricorda il prodigio avvenuto nel 358 d.C. sul Colle Esquilino.

La piazza antistante la Basilica, a partire dalle ore 21, si riempirà di luci, musiche e delle suggestive nevicate, che andranno avanti fino a mezzanotte. Presente anche la Fanfara dei Carabinieri.

L’appuntamento, nato dall’opera dell’architetto Cesare Esposito nel 1983, mette in scena quanto avvenuto nella notte tra il 4 e il 5 agosto: secondo la leggenda, la Vergine Maria apparve in sogno all’allora Papa Liberio e al patrizio Giovanni, chiedendo di costruire una chiesa nel luogo che avrebbe indicato.

Al loro risveglio, trovarono l’Esquilino ricoperto di neve, in pieno agosto. Quell’evento passò alla storia come il “miracolo della neve”, e nel luogo dove nevicò venne costruita la Basilica di Santa Maria Maggiore, dedicata alla Madonna.

Su turismoroma.it il programma completo dell’evento.

Sul fronte della viabilità, dalle ore 19 sono previste chiusure al traffico in piazza di Santa Maria Maggiore, via dell’Esquilino, piazza dell’Esquilino (tra via Manin e via Cavour e tra via Cavour e via Liberiana), via Liberiana, via Gioberti (tra piazza Santa Maria Maggiore e via Napoleone III), via dell’Olmata, via Carlo Alberto (tra piazza S. Maria Maggiore e via Carlo Cattaneo) e via Merulana (da piazza di Santa Maria Maggiore e via dello Statuto).

Dalla stessa ora, deviazioni per le linee bus 16, 70, 71, 360, 590, 649 e 714. Maggiori informazioni sul sito di Atac .

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.