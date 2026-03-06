Scade il 30 aprile 2026 il termine per partecipare alla 16a edizione del Premio “Vincenzo Scarpellino”

Si può partecipare alla 16a edizione del Premio “Vincenzo Scarpellino”, inviando entro e non oltre il 30 Aprile 2026 fino ad un massimo di tre poesie e/o tre stornelli in uno dei dialetti del Lazio, Romanesco compreso, all’indirizzo di posta culturalepetit@gmail.com

Le poesie e gli stornelli debbono essere corredati dalla traduzione in lingua.

Non è richiesto alcun contributo in denaro, ma è necessario inviare anche nella stessa mail, la scheda di partecipazione interamente compilata.

È possibile trovare tutte le altre informazioni relative al Premio nel bando pubblicato su poetidelparco.it cliccando sul link:

https://poetidelparco.it/bando-della-16a-edizione-del-premio-vincenzo-scarpellino-2026/

