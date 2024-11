Sciopero 29 novembre, scuole a rischio e trasporti fermi: previsti due cortei nella capitale

Un venerdì nero si abbatte oggi, 29 novembre, sulla capitale e su tutto il paese, a causa dello sciopero generale. Non si ferma solo il trasporto pubblico: questa volta anche il mondo della scuola e della ricerca incrocia le braccia, lasciando famiglie, studenti e lavoratori in balia dei disagi. Da asili nido e scuole dell’infanzia fino agli istituti superiori.

Le motivazioni dello sciopero:

Per quanto concerne lo sciopero, le motivazioni – come spiegato ad esempio dalla Flc Cgil – sono state dettate dal fatto che le condizioni lavorative “nei nostri settori” si è aggravata a causa delle scelte del governo Meloni. Così il sindacato: “Lo abbiamo denunciato più volte, nelle tante assemblee nei luoghi di lavoro, arrivando a proclamare lo sciopero del 31 ottobre scorso e proseguendo l’iniziativa con i presìdi del 12, 20 e 26 novembre.

Non solo, nei giorni scorsi abbiamo presentato alle forze politiche alcune proposte di modifica alla legge di bilancio che intervengono su diversi temi che interessano i nostri settori: scuola, università e ricerca, alta formazione artistica e musicale. In questi stessi giorni siamo anche impegnati a tutelare le libertà di espressione e di manifestazione, messe in pericolo dal cosiddetto ‘Ddl sicurezza’ e a contrastare un clima intimidatorio che serpeggia nel Paese”.

Deviazioni e cortei oggi a Roma:

Dalle 9 alle 13 odierne ci sarà il corteo indetto dalla Cgil “per chiedere al Governo l’aggiunta di più fondi alla manovra di bilancio” e che sfilerà da piazza dell’Esquilino a via dei Fori Imperiali. Il percorso vedrà anche il passaggio su via Cavour e largo Corrado Ricci.

Alcuni autobus, come riportato da Roma Mobilità, subiranno vari cambi di percorso: 16, 51, 70, 71, 75, 85, 87, 117, 118, 360, 590, 649 e 714. Sempre oggi, dalle 10 ci sarà un corteo da piazza Indipendenza a piazza Barberini indetto dai sindacati di base Cobas, Cub e Clap. Chi parteciperà percorrerà via Goito, via Cernaia, via Pastrengo, via Parigi, via Romita, via Vittorio Emanuele Orlando, largo di Santa Susanna e via Barberini. Fino alle 14, ha evidenziato Roma Mobilità, possibili deviazioni o limitazioni per le linee 16, 38, 52, 53, 60, 61, 62, 63, 66, 75, 80, 82, 83, 85, 90 92, 100, 160, 223, 310, 360, 492, 590, 649 e 910.

