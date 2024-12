Sciopero dei trasporti: il Tar sospende l’ordinanza di Salvini, confermate le 24 ore di astensione

Colpo di scena sullo sciopero generale dei trasporti proclamato per il 13 dicembre 2024 dall’Unione Sindacale di Base (Usb). Il Tar del Lazio, con un decreto monocratico, ha sospeso l’ordinanza firmata dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che riduceva la durata dello sciopero a sole quattro ore.

L’ordinanza, emanata il 10 dicembre, era stata giustificata dalla necessità di limitare i disagi per i cittadini. Tuttavia, il Tribunale amministrativo ha accolto la richiesta dell’Usb, rilevando che l’ordinanza ministeriale non forniva motivazioni sufficienti per giustificare la precettazione.

Nel decreto, il Tar ha evidenziato che l’ordinanza non dimostra l’esistenza di ragioni straordinarie che possano giustificare una limitazione del diritto di sciopero, in assenza di una segnalazione formale della Commissione di garanzia.

Secondo i giudici amministrativi, i disagi prospettati appaiono come “l’effetto fisiologico proprio di tale forma di astensione dal lavoro”, e non risultano evidenze che indichino un impatto eccedente la normale tollerabilità, soprattutto considerando la presenza delle fasce orarie di garanzia obbligatorie previste dalla legge.

Con questa decisione, lo sciopero generale nel settore dei trasporti potrà durare le 24 ore originariamente previste, con possibili conseguenze significative per la circolazione di treni, autobus e altri mezzi di trasporto pubblico.

Le reazioni:

“Non penso sia utile andare avanti di scontro in scontro di precettazione in precettazione – aveva detto in mattinata Salvini nel suo intervento alla presentazione del Piano Fs -. Una normativa sullo sciopero va rivista insieme ai sindacati, penso che siano loro in primis ad accorgersi che se c’è uno sciopero al giorno, il primo a rimetterci è lo sciopero stesso”.

“Abbiamo fatto tutto il possibile per difendere il diritto alla mobilità degli italiani. Per l’ennesimo venerdì di caos e disagi, i cittadini potranno ringraziare un giudice del Tar del Lazio”, afferma il vicepremier e ministro Matteo Salvini.

“Domani lo sciopero sarà di 24 ore. Uno sciopero legittimo sin dall’inizio”, dichiara Francesco Staccioli, dell’esecutivo confederale di USB.

“Oggi il pronunciamento del Tar che sospende l’ordinanza e fissa l’udienza di merito sull’ordinanza di Salvini, riteniamo che sia semplicemente un atto dovuto per la giustizia di questo paese – sottolinea – noi stessi avevamo detto al ministro che quest’atto non aveva alcuna giustificazione.

Mancava perfino l’avallo della commissione di garanzia”. Il pronunciamento “sicuramente rende questo sciopero fruibile e sgrava i lavoratori da una sanzione illegittima”, precisa.

