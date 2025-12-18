Sciopero dei Trasporti, venerdì 19 possibili stop metro C e 27 linee bus

Per la mattina di venerdì 19 dicembre i sindacati Orsa e Usb hanno proclamato uno sciopero di quattro ore, dalle 9 alle 13, in Atac. La protesta interessa esclusivamente il personale della linea C della metropolitana e del deposito bus di Tor Vergata, che serve la zona est della città.

Dalle 9 alle 13 di venerdì, dunque, saranno possibili interruzioni sulla metro C e sulle linee 045, 046, 047, 052, 058, 20L, 85, 106, 107, 450, 504, 506, 507, 509, 520, 542, 544, 556, 557, 558, 559, 590, 628, 654, 664, 671 e 765, i cui bus sono assegnati al deposito di Tor Vergata.

Servizio regolare, invece, per le metro A e B/B1, per la ferro-tranvia Termini-Centocelle, per i tram e i filobus e per tutte le altre linee di bus della città. Regolari anche i collegamenti di Cotral e Trenitalia.

Ulteriori dettagli e aggiornamenti su atac.roma.it e romamobilita.it .

