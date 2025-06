Scuola Attiva Kids per il Lazio: oltre 133mila alunni coinvolti nel progetto promosso dalla Regione e da Sport e Salute

Sono stati oltre 133mila gli alunni delle scuole primarie di oltre 180 Comuni del Lazio i protagonisti di “Scuola Attiva Kids per il Lazio”.

L’iniziativa promossa dalla Regione Lazio e da Sport e Salute ha integrato sul territorio laziale il Progetto nazionale, prevedendo l’attività motoria con la presenza del tutor sportivo scolastico, anche nelle prime classi delle scuole primarie.

Complessivamente, sono stati 305 i tutor sportivi scolastici che hanno coinvolto in attività educative e inclusive 133.140 alunni, in 6.600 classi di 634 scuole laziali.

Il progetto “Scuola Attiva Kids per il Lazio”, oltre a prevedere la figura specializzata anche nelle prime classi ad integrazione di quanto già previsto per le seconde e terze delle scuole primarie, ha permesso l’organizzazione delle “Giornate del Benessere” vissute attraverso uscite didattiche con attività fisica e passeggiate nella natura, per esaltare l’apprendimento ed il benessere basato sul contatto con l’ambiente.

Infine, in queste ultime giornate dell’anno scolastico, in tutte le scuole coinvolte, si sono svolte delle feste finali, a chiusura del percorso di attività motoria e di gioco sport realizzato durante l’intero anno scolastico.

«“Scuola Attiva Kids per il Lazio” è un progetto su cui ho fortemente puntato insieme a Sport e Salute, perché credo nel valore educativo, inclusivo e formativo dello sport fin dalla prima infanzia. Abbiamo dato un segnale chiaro: si deve partire fin da piccoli a praticare attività motoria seguiti da personale specializzato.

Grazie a questo programma, migliaia di bambini in tutto il Lazio hanno potuto vivere un’esperienza di crescita e benessere, scoprendo il piacere del movimento, della socialità e del contatto con la natura. I risultati raggiunti ci confermano che investire nello sport a scuola significa investire nel futuro delle nuove generazioni», ha dichiarato l’assessore allo Sport, all’Ambiente e al Turismo della Regione Lazio, Elena Palazzo.

