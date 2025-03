Scuola, dal 10 marzo al via le richieste Oepac 2025/26

Da lunedì 10 marzo sarà possibile inviare la domanda online per attivare il servizio Oepac (Operatore educativo per l’autonomia e la comunicazione) per l’anno scolastico 2025/26. Il servizio è dedicato ad alunne e alunni con disabilità e concorre a realizzare e garantire la piena integrazione scolastica.

Per presentare la richiesta è necessario essere residenti e frequentare a Roma una scuola dell’Infanzia (capitolina, statale e paritaria) oppure primaria o secondaria di I grado (statale e paritaria).

La domanda è aperta anche ai residenti che frequentano scuole di un Comune della Città Metropolitana e a chi frequenta a Roma ma resiede in un Comune della Città Metropolitana. In questi casi, per garantire il servizio, l’amministrazione attiva tramite i Municipi accordi istituzionali con il Comune interessato.

La richiesta si presenta online accedendo con Spid, Cie o Cns. Ulteriori informazioni, assistenza e contatti nelle pagine del dipartimento Scuola, lavoro e formazione professionale.

