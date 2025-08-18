Scuola, nominati i nuovi reggenti a Roma: dal liceo Gullace agli istituti comprensivi della Capitale

Dopo l’immissione in ruolo di 39 nuovi dirigenti scolastici, l’Ufficio scolastico regionale per il Lazio ha completato anche il mosaico delle reggenze per l’anno scolastico 2025/26, al via il prossimo 15 settembre.

Si tratta di incarichi “a tempo”, assegnati a presidi già titolari di un’altra scuola, chiamati a guidarne una seconda rimasta scoperta.

A Roma, il nome più atteso era quello del nuovo reggente del liceo Gullace, finito sotto i riflettori lo scorso anno per i due incendi che hanno distrutto la sede succursale, occupata poche ore prima delle fiamme. A raccogliere la sfida sarà Rosanna Labalestra, che da settembre ne assumerà la guida.

Ma la lista è lunga e tocca tanti quartieri della Capitale. All’istituto comprensivo Regina Elena di via Puglie arriva Lia Gentile, mentre a via Casal Bianco la reggenza è stata affidata ad Angela Minerva. Sarà invece Paola Siravo a guidare l’IC di via delle Alzavole, e Paola Toti il Marco Ulpio Traiano.

A via di Boccea 590 la reggenza è stata assegnata a Nadia Napoleoni, al Marco Polo a Paolo D’Anna, e al Fratelli Cervi a Stefano Colucci.

E ancora: Cosima Stefania Elena Chiementi guiderà l’IC di via Cassia, Daniela Porfiri il Nando Martellini, Valeria Sentili il Giuseppe Impastato, Fabiola Conte l’IC di via Rugantino 91, Cristiana Sottile quello di via Carotenuto 30, Rejana Martelli il Giuliano da Sangallo e Federica Alessandra Inches il Tullia Zevi.

Novità anche per le scuole superiori: Katia Tedeschi prenderà le redini dell’istituto Itc Di Vittorio – Iti Lattanzio, Rossana Piera Guglielmi guiderà il Leonardo da Vinci, Carla Parolari il John Von Neumann e Adalgisa Maurizio l’istituto di via Domizia Lucilla.

Le reggenze arrivano a completare un quadro che nei giorni scorsi si era già arricchito di volti nuovi, con i 39 dirigenti scolastici vincitori del concorso 2023 che hanno assunto la guida di altrettante autonomie in tutta la regione.

