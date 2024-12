Semplificazione, firmato un Protocollo d’Intesa tra Regione Lazio e PagoPA

La Regione Lazio e la società PagoPA hanno firmato oggi un Protocollo d’intesa per avviare una collaborazione strategica. In particolare, l’accordo è finalizzato all’adozione da parte dell’amministrazione regionale di soluzioni digitali sviluppate da PagoPA, che porteranno alla semplificazione di numerose procedure, oltre al risparmio di tempi e costi in diversi ambiti, offrendo nuovi servizi a beneficio dei cittadini.

Grazie all’intesa siglata oggi dal presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e l’amministratore unico di PagoPA, Alessandro Moricca, numerosi servizi regionali potranno essere fruiti in maniera digitale anche tramite IO, l’App dei servizi pubblici, così da facilitare la gestione di processi complessi verso gli utenti, migliorando l’efficienza della Pubblica Amministrazione nell’erogazione dei servizi e nelle comunicazioni verso il cittadino.

Nei prossimi mesi, con l’adozione delle soluzioni fornite da PagoPA sarà possibile, ad esempio, digitalizzare l’intero processo di prenotazione e pagamento delle prestazioni sanitarie, garantendo un accesso semplice e immediato ai servizi proposti.

Grazie all’integrazione di App IO con la piattaforma PagoPA, gli utenti potranno infatti ricevere direttamente in app un messaggio di conferma dell’avvenuta prenotazione con l’avviso di pagamento e saldare contestualmente la prestazione prenotata; questo permetterà di accorciare i tempi d’attesa ed evitare eventuali code agli sportelli presso la struttura nella quale si effettuerà l’esame o la visita.

Inoltre, gli utenti potranno ricevere su IO un promemoria all’avvicinarsi dell’appuntamento ed eventualmente annullare la prenotazione dall’app se necessario.

Un altro esempio di come potranno essere impiegate le funzionalità di App IO per aiutare i cittadini a gestire meglio le interazioni con i servizi dell’amministrazione regionale è il bollo auto.

Sempre grazie all’invio di messaggi di promemoria, all’approssimarsi della scadenza, sarà possibile pagare l’importo comodamente dal proprio smartphone, senza uscire dall’app.

Le soluzioni messe a disposizione da PagoPA consentiranno, inoltre, di dematerializzare e semplificare anche il sistema di invio e consegna delle comunicazioni a valore legale a cittadini e imprese grazie al nuovo Servizio Notifiche Digitali – SEND, anch’esso integrato con App IO. Ciò, nel caso del pagamento del bollo auto, ridurrà il rischio di mancato recapito della notifica e offrirà diverse modalità di accesso ai documenti e agli atti ricevuti.

Nel complesso, le iniziative di digitalizzazione dei processi amministrativi e dei servizi pubblici introdotte dal Protocollo d’intesa con PaogPA permetteranno alla Regione Lazio di ottimizzare la diffusione di tutte le campagne di comunicazione verso il cittadino (screening, vaccinali, ecc) e ridurre i costi della distribuzione cartacea delle stesse.

