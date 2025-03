Soldi pubblici per la manifestazione pro-Europa? scoppia la bufera su Roma Capitale

Un fiume di polemiche travolge il Campidoglio. Il 15 marzo, piazza del Popolo si è riempita di bandiere europee, di slogan per l’unità del continente e di appelli alla difesa comune, ma ora il dibattito si è spostato altrove: chi ha pagato per tutto questo? A lanciare la bomba sono stati i quotidiani di destra, con “Libero” in prima fila: secondo loro infatti, l’amministrazione Gualtieri avrebbe sborsato ben 270mila euro di fondi pubblici per garantire palco, sicurezza e pulizia della piazza.

Una piazza politica… pagata dai cittadini?

L’evento, intitolato “Una piazza per l’Europa”, era nato da un’idea di Michele Serra di “Repubblica”, poi abbracciata da sindacati, partiti politici (con il Pd in prima linea) e dall’Associazione Nazionale dei Comuni.

Un’occasione per ribadire il valore dell’Europa in un periodo di forte tensione internazionale, soprattutto dopo il via libera del Parlamento Europeo al maxi-piano da 800 miliardi di euro per il riarmo, con l’obiettivo di rendere il continente autonomo dalla protezione degli Stati Uniti e più forte di fronte alle minacce, in primis quella della Russia di Putin.

Ma se lo scopo dell’evento era chiaro, molto meno lo era la sua organizzazione. Chi ha messo in piedi la manifestazione? “Repubblica”? No. I sindacati? Nemmeno.

Il Partito Democratico, che in piazza ha schierato un’impressionante presenza, a partire dalla segretaria Elly Schlein? Ancora no. Per giorni, nessuno sembrava saperlo.

Fino a quando, è emersa la verità: a organizzare tutto è stata Roma Capitale, con un atto dirigenziale della Polizia Locale e con fondi pubblici.

Una rivelazione che ha scatenato immediatamente l’indignazione della destra, che accusa il sindaco Roberto Gualtieri di aver finanziato un’iniziativa “di parte” con i soldi di tutti i romani.

E la vicenda potrebbe finire alla Corte dei Conti

“La manifestazione ‘Una Piazza per l’Europa – Tante città, un’unica voce’, presentata come un’iniziativa spontanea e partecipata, si è rivelata, nei fatti, un evento organizzato e pagato con 270.000 € di fondi pubblici direttamente da Roma Capitale: lo conferma la determinazione dirigenziale RH/739/2025, e la verità sta venendo a galla.

Una vergogna inaudita che La Lega chiederà di discutere oggi in Aula Giulio Cesare una mozione per avere tutte le necessarie spiegazioni dal sindaco Gualtieri su quanto accaduto, e sta per depositare un esposto alla Corte dei Conti”. così fanno sapere i consiglieri della Lega capitolina Fabrizio Santori e Maurizio Politi

Destra all’attacco, Gualtieri sotto assedio

La polemica è esplosa come una miccia accesa. “Un evento politico pagato con le tasse dei cittadini”, attaccano i detrattori.

Secondo loro, la manifestazione sarebbe stata un mega-spot per il centrosinistra, organizzato con fondi pubblici e senza che i cittadini ne fossero a conoscenza. La replica del Campidoglio, al momento, non è ancora arrivata, ma la polemica è destinata a infiammarsi.

Nel frattempo, una domanda resta sospesa nell’aria: era davvero necessario che fosse il Comune a finanziare un evento del genere? E soprattutto, i romani lo sapevano? mentre le domande attendono risposte, il dibattito politico è appena iniziato.

