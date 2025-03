Piazza del Popolo, 50 mila insieme per l’Europa

Piazza del Popolo risponde all’appello del giornalista Michele Serra, del Sindaco Roberto Gualtieri e degli altri primi cittadini d’Italia con una partecipazione straordinaria alla manifestazione “Una piazza per l’Europa“, in data 15 marzo 2025.

Sventolando la bandiera dell’Europa e della pace, migliaia di persone hanno voluto essere presenti: circa 50mila tra semplici cittadini, il mondo dell’associazionismo, le rappresentanze sindacali, personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo si sono ritrovati uniti sotto la stessa bandiera.

“Come cittadini italiani ci sentiamo cittadini europei. E sentiamo con il cuore – ha dichiarato Roberto Gualtieri – prima ancora di saperlo con la mente, che in questo mondo grande e terribile senza Europa, o con poca Europa, sono in gioco i nostri diritti personali e sociali. Per questo serve un deciso salto in avanti verso un’Europa più forte, più unita e più solidale, che ci faccia sentire più sicuri e più liberi”. Il testo integrale del DISCORSO DEL SINDACO.

Se “ci è venuto in mente di portare la bandiera dell’Unione europea in piazza, è perché vogliamo sentirci europei non per trattato, non per un vincolo burocratico. Ma perché crediamo sul serio, perfino a dispetto della realtà, alla libertà e alla pace, che sono le due madri della costruzione europea“, ha commentato Michele Serra, promotore della manifestazione.

In un video messaggio anche i saluti di Jovanotti: “Un giorno andai a sentire la Nona di Beethoven e mi aspettavo di sentir subito l’Inno alla gioia ma, in realtà, non arrivava mai e difatti arriva quasi alla fine e dura un attimo. E ti resta nel cuore. Per me l’Europa è un po’ così, come questa melodia, complessa, la noia che a volte sopraggiunge e servono attenzione, dedizione e studio, la capacità di attenzione va allenata nei nostri ragazzi e in noi.

Mi piace pensare a un’Europa che guardi di più a Sud, all’area mediterranea perchè non ne può fare a meno. L’Unione Europea deve “guardare al Sud come a una componente fondamentale della propria meraviglia e ricchezza. Siamo all’inizio di un grande futuro, c’è da fare e il momento è critico e prezioso“.

Alla manifestazione hanno partecipato, con Gualtieri e Manfredi (sindaco di Napoli e presidente ANCI), altri 50 sindaci italiani e anche il sindaco di Barcellona, Jaume Collboni: “Quando le città collaborano l’Europa diventa più forte, resiliente e vicina ai cittadini. Oggi più che mai le città devono essere protagoniste del processo decisonale europeo, noi sindaci siamo pronti a fare la nostra parte – ha detto – l’Unione Europea è una conquista di pace e di diritti sociali, vogliamo un’Europa solidale, orgogliosa della sua diversità, e in questo progetto europeo le città hanno un ruolo fondamentale, sono in prima linea sulle grandi sfide mondiali come il cambiamento climatico” sono i luoghi dove le politiche europee si concretizzano, “sono la prima linea della democrazia europea e mondiale“.

Piazza del Popolo si è trasformata in una nuova Ventotene. In tutti i discorsi di coloro che sono intervenuti sul palco, riecheggia infatti il Manifesto scritto da Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni nel 1941, considerato uno dei testi fondanti dell’Unione Europea.

Gli ospiti

Antonio ALBANESE (attore e regista) in video, Claudio AMENDOLA (attore e regista), Corrado AUGIAS (giornalista, scrittore e autore televisivo), Fabrizio BENTIVOGLIO (attore, regista e sceneggiatore), Claudio BISIO (attore e conduttore televisivo), Luca BIZZARRI (attore e conduttore televisivo), Jan BROKKEN (scrittore e giornalista olandese) in video, Elena CATTANEO (scienziata e Senatrice), Gianrico CAROFIGLIO (scrittore, ex magistrato ed ex parlamentare), Javier CERCAS (scrittore e saggista spagnolo) in video, Jaume COLLBONI (sindaco di Barcellona), Renata COLORNI (traduttrice, figlia di Eugenio Colorni uno dei padri del Manifesto di Ventotene), Lella COSTA (attrice e scrittrice), Alessia CROCINI (Presidente Famiglie Arcobaleno), Marina CUOLLO (scrittrice e conduttrice), Maurizio DE GIOVANNI (scrittore e autore televisivo), Corrado FORMIGLI (giornalista, autore televisivo e conduttore), Roberto GUALTIERI (sindaco di Roma), Jovanotti (cantautore) in video, Luciana LITTIZZETTO (attrice e conduttrice) in video, Gaetano MANFREDI (sindaco di Napoli), Alice MANONI (segreteria organizzativa del coordinamento nazionale giovani delle ACLI), Dacia MARAINI (scrittrice) in video, Stefano MASSINI (scrittore e drammaturgo), Pegah MOSHIR POUR (attivista per i diritti umani), Emma NICOLAZZI (“Parma Capitale Europeo Giovani 2027”), Mauro PAGANI (compositore e produttore discografico), Daniel PENNAC (scrittore francese) in video, Renzo PIANO (architetto e Senatore a vita) in video, Pif (scrittore, regista e autore televisivo) in video, QUARTETTO INDACO, Andrea RICCARDI (storico e fondatore della Comunità di Sant’Egidio), Renzo RUBINO (cantautore), Francesco SANSONE (“Parma Capitale Europeo Giovani 2027”), Rahel SAYA (giornalista afghana), Antonio SCURATI (scrittore), Liliana SEGRE (Senatrice a vita) in video, Michele SERRA (giornalista, scrittore e promotore della manifestazione), Benedetta TOBAGI (scrittrice e conduttrice radiofonica), Francesca VECCHIONI (giornalista e attivista per i diritti civili), Tornike dell’Associazione Rondine, Roberto VECCHIONI (cantautore, scrittore e insegnante), Paolo VIRZÌ (regista, produttore cinematografico e scrittore), Gustavo ZAGREBELSKY (giurista) in video.

