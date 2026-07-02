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Musei Civici e aree archeologiche gratuite domenica 5 luglio

In programma anche le visite guidate a Palazzo Senatorio

Redazione - 2 Luglio 2026

Domenica 5 luglio si rinnova l’appuntamento con la prima domenica del mese a ingresso gratuito per tutti nei Musei civici e in diverse aree archeologiche capitoline, tra cui l’Area Sacra di Largo Argentina (ore 9.30-19.00, ultimo ingresso alle 18.45), l’area archeologica del Circo Massimo (ore 9.30-19.00, ultimo ingresso alle 18.00) e i Fori Imperiali (ore 9.00-19.15, ultimo ingresso alle 18.15).

L’iniziativa coinvolge anche il Museo della Forma Urbis (ore 10.00-19.00, ultimo ingresso alle 18.00), all’interno del Parco Archeologico del Celio (sempre ad accesso gratuito, aperto tutti i giorni dalle 7.00 alle 20.00), che custodisce i frammenti della grande planimetria marmorea della città realizzata in età severiana.

In occasione della prima domenica del mese sarà inoltre possibile partecipare alle visite guidate gratuite a Palazzo Senatorio, sul Campidoglio, luogo simbolo del Comune di Roma.

inizia dall’ingresso di Sisto IV, prosegue con la visione dei resti archeologici del Tempio di Veiove e termina con l’uscita verso le scale del Vignola, attraversando alcuni degli ambienti più rappresentativi dell’amministrazione capitolina.

Gli itinerari si svolgono (in italiano) in quattro turni (ore 10.00, 11.30, 15.00 e 16.30). Prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 30 partecipanti a turno (le prenotazioni saranno aperte giovedì 2 luglio alle ore 16.00). Visite guidate a Palazzo Senatorio. 

Non rientrano nella gratuità della prima domenica del mese le visite al Bunker e ai rifugi antiaerei di Villa Torlonia, le strutture sotterranee realizzate sotto il Casino Nobile, che nel mese di luglio proseguono con un nuovo orario estivo.

Per i singoli: il sabato (ore 11.00 – in inglese – e 17.00) e la domenica (ore 10.00 e 17.00); per i gruppi (guide disponibili in italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco): dal martedì al venerdì (ore 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 e 17.00), il sabato (ore 12.00 e 14.00) e la domenica (ore 15.00 e 16.00). Prenotazione obbligatoria allo 060608 (massimo 20 partecipanti a turno).

Info e acquisto biglietti (a tariffazione ridotta con Roma MIC Card): www.museivillatorlonia.it 

Restano a tariffazione ordinaria (ridotta con Roma MIC Card) anche gli appuntamenti con Circo Maximo Experience presso l’Area archeologica del Circo Massimo, la visita itinerante in realtà aumentata e virtuale del più grande edificio per lo spettacolo dell’antichità.

Disponibile in italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo, cinese e giapponese, l’itinerario è fruibile con visori immersivi e sistemi auricolari stereofonici ed è accessibile da persone sorde grazie a sottotitoli semplificati in italiano e in inglese: dal martedì alla domenica dalle 17.00 alle 21.00 (ogni 15 minuti, ultimo ingresso alle 19.50).

Biglietti preacquistabili online sul sito www.circomaximoexperience.it  oppure allo 060608.

Roma Capitale ricorda che per i residenti capitolini e della Città Metropolitana i Musei Civici sono ad accesso gratuito tutto l’anno. 

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