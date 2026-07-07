La musica di Vasco Rossi e del Trio Monti a piazza Loriedo

Mercoledì 8 luglio 2026 alle ore 21 a piazza Camillo Loriedo a Colli Aniene, la musica di Vasco Rossi e del Trio Monti, per una serata all’insegna della musica italiana d’autore e popolare.

Ingresso gratuito

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