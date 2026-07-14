Gran finale per “Schermi di Piombo” il 21 luglio 2026

Un confronto generazionale quello affrontato dalla rassegna cinematografica “Schermi di Piombo. Ombre e poteri l’Italia dietro le quinte”, che chiude i battenti il 21 luglio 2026 dopo aver registrato un grande successo di pubblico nel corso dei suoi numerosi appuntamenti, confermandosi come il primo vero palcoscenico della memoria capace di abbattere le distanze della didattica tradizionale.

Dagli anni di piombo all’incertezza per il futuro e la precarietà nel mondo del lavoro negli anni 2000: questo sarà il focus dell’ultima serata.

Sul palco prima della proiezione del film “Tutta la vita davanti”, con Sabrina Ferilli e Micaela Ramazzotti, numerosi ospiti nel talk condotto dalla giornalista Angela Camuso.

Con questo titolo si conclude con importanti consensi un percorso culturale profondo e coerente, partito lo scorso anno con il racconto degli anni ’70 e ’80 (gli anni di piombo e le loro stragi) per approdare in questa stagione agli anni ’90 e 2000, segnati dall’ingresso della tecnologia, della globalizzazione, unitamente alle nuove forme di precarietà sociale ed economica.

Nata da un’idea di Leonardo Scuderi, la rassegna vanta il prestigioso patrocinio di Roma Capitale, la collaborazione di Eur Spa e la media partnership di Eur District.

Partita lo scorso 9 giugno nella suggestiva cornice dell’Eur Social Park, in via di Val Fiorita, l’iniziativa si appresta a spegnere i riflettori lasciandosi alle spalle un bilancio estremamente positivo, che attraverso il potere delle immagini e del cinema è riuscita ad intrecciare le storie e le testimonianze di importanti personaggi, con lo scopo di custodire la memoria storica e aiutarci a decifrare la complessità del nostro presente.

INFORMAZIONI UTILI:

Eur Social Park – Ingresso da Viale di Val Fiorita (c/o stazione Eur/Magliana), Roma.

Modalità: Ingresso gratuito e libero fino a esaurimento posti.

Info: www.eursocialpark.it

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