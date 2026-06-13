A “Schermi di Piombo”, all’Eur Social Park, il film “Il Portaborse”
Sul palco per il talk il 16 giugno 2026 Sigfrido Ranucci, Roberto Morassut, Alda D’Eusanio per il talk. Ingresso gratuito
La storia prende vita con la rassegna “Schermi di Piombo”, il grande cinema che racconta l’Italia nella location Eur Social Park a Roma.
Per il secondo anno consecutivo “Schermi di Piombo. Ombre e poteri, l’Italia dietro le quinte”, torna a parlare alla platea ma questa volta con un focus sugli anni ’90 e 2000, decenni cruciali durante i quali sono state ridefinite le dinamiche del potere, della corruzione e della coscienza collettiva.
Dall’idea di Leonardo Scuderi, che cura la direzione artistica, e in collaborazione con la giornalista d’inchiesta Angela Camuso, dopo il grande successo registrato lo scorso anno (dedicato agli anni ’70 e ’80) la rassegna, che vanta il patrocinio di Roma Capitale e si realizza in collaborazione con Eur Spa e con la media partner di Eur District, si prepara ogni martedì ad accogliere esperti e protagonisti per un talk che precede la proiezione.
Sul palco il 16 giugno 2026 saliranno Sigfrido Ranucci, Roberto Morassut, Alda D’Eusanio per dialogare in un talk con la giornalista Camuso e lasciare poi spazio alla proiezione del film “Il Portaborse”.
La pellicola del 1991 diretta da Daniele Lucchetti con un super cast, da Nanni Moretti a Silvio Orlando ad Angela Finocchiaro, narra il tema della corruzione a cavallo degli anni ottanta e novanta. Il film è uscito nelle sale, casualmente, poco tempo prima dell’inchiesta Mani Pulite, che sarà l’argomento affrontato il prossimo 23 giugno.
INFORMAZIONI UTILI:
Eur Social Park – Ingresso da Viale di Val Fiorita (presso stazione Eur/Magliana), Roma.
Ingresso gratuito e libero fino a esaurimento posti.
Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.