Il grande cinema sotto le stelle degli Acquedotti: 22 serate gratuite per la Roma Cinema Arena 2026

Il grande schermo torna a illuminare le notti d’estate del Parco degli Acquedotti.

Dal 1° al 22 luglio uno dei luoghi più affascinanti della Capitale ospiterà la quinta edizione della Roma Cinema Arena, la rassegna all’aperto che negli anni è diventata uno degli appuntamenti culturali più seguiti dell’estate romana.

Una sala sotto le stelle da circa mille posti, ingresso gratuito fino a esaurimento della capienza e un cartellone che intreccia cinema d’autore, grandi classici, opere contemporanee e incontri con registi, attori e protagonisti del panorama cinematografico italiano.

Promossa dalla Fondazione Cinema per Roma con il finanziamento di Roma Capitale e la collaborazione del Municipio VII, la manifestazione rientra quest’anno nel progetto “7 Arene per il VII Municipio”, che porta il cinema gratuito in diversi quartieri del territorio.

Si parte con Ettore Scola

L’inaugurazione, in programma il 1° luglio alle 21.15, sarà affidata a “Dramma della gelosia (tutti i particolari in cronaca)”, uno dei film simbolo di Ettore Scola.

A introdurre la proiezione sarà Silvia Scola, sceneggiatrice e figlia del regista, protagonista anche dell’omaggio che la rassegna dedica al padre nel decimo anniversario della sua scomparsa.

Nel corso della manifestazione saranno proiettati anche “La famiglia” e “Romanzo di un giovane povero”, quest’ultimo scelto per chiudere il programma il 22 luglio con una serata speciale alla quale parteciperanno Silvia Scola e l’attrice Isabella Ferrari.

Da Visconti a Marilyn Monroe

Il calendario attraversa alcune delle pagine più importanti della storia del cinema italiano e internazionale.

Tra gli appuntamenti spicca la presenza di Andrea De Sica e Brando De Sica, che accompagneranno la proiezione de “La ciociara” di Vittorio De Sica, mentre il pubblico potrà incontrare anche Francesca Comencini e Andrea Segre.

Non mancheranno gli omaggi ai grandi maestri del Novecento, da Luchino Visconti a Lina Wertmüller, insieme a una retrospettiva dedicata a Marilyn Monroe nel centenario della nascita.

Il programma alternerà opere premiate, cult generazionali e film dedicati alla memoria civile, offrendo un percorso che attraversa epoche, linguaggi e sensibilità diverse.

Il cinema come luogo d’incontro

Ogni sera, a partire dalle 21.15, l’arena accoglierà gratuitamente il pubblico fino al raggiungimento della capienza disponibile, confermando una formula che negli anni ha trasformato il Parco degli Acquedotti in una delle principali piazze culturali dell’estate romana.

«La Roma Cinema Arena è molto più di una rassegna cinematografica», sottolinea l’assessore alla Cultura del Municipio VII, Riccardo Sbordoni. «Dimostra che grandi progetti culturali possono vivere anche nei quartieri, trasformando uno spazio pubblico straordinario come il Parco degli Acquedotti in un luogo di incontro, partecipazione e condivisione. Portare cultura gratuitamente nei territori significa creare occasioni di socialità e rendere protagonisti i quartieri e le comunità che li abitano.»

Con ventidue serate di proiezioni e incontri, la Roma Cinema Arena si conferma così uno degli eventi simbolo dell’estate capitolina, capace di riportare il cinema al centro della vita collettiva e di far dialogare, attraverso i film, generazioni e storie diverse sotto il cielo di Roma.

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