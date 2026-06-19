Cortili di Cinema: sabato 19 e domenica 20 giugno al Fleming

Secondo appuntamento con “Cortili di Cinema 2026”, la rassegna che porta i grandi film nei cortili delle scuole. Appuntamento al Fleming, presso l’I.C. via Nitti, alle ore 21 con le proiezioni di “Gioia Mia” di Margherita Spampinato, che sarà ospite speciale della serata sabato 20 giugno e “5 secondi” di Paolo Virzì, in programma domenica 21 giugno.

Promossa dal Municipio XV e da Anec Lazio, la rassegna trasforma gli spazi scolastici in arene cinematografiche per promuovere il cinema e offrire a tutti gratuitamente un’esperienza di condivisione e comunità, raggiungendo i vari quartieri del Municipio, anche quelli più periferici.

Partita lo scorso fine settimana da Cesano Borgo, andrà avanti fino al 19 luglio 2026, ogni sabato e domenica alle ore 21, nei cortili delle scuole.

L’ingresso è libero.

CORTILI DI CINEMA

GIUGNO

CESANO

SCUOLA PERRIELLO – BORGO DI CESANO

sabato 13

LA VITA VA COSÌ

di Riccardo Milani

domenica 14

2 CUORI E DUE CAPANNE

di Massimiliano Bruno

FLEMING

SCUOLA NITTI – VIA NITTI

sabato 20

GIOIA MIA

di Margherita Spampinato

domenica 21

CINQUE SECONDI

di Paolo Virzì

LA STORTA

SCUOLA TOMASSETTI – VIA CASSIA 1694

sabato 27

PADDINGTON IN PERÙ

di Dougal Wilson

domenica 28

LA VITA VA COSÌ

di Riccardo Milani

LUGLIO

TOMBA DI NERONE

ISTITUTO STENDHAL – VIA CASSIA 726

sabato 4

2 CUORI E 2 CAPANNE

di Massimiliano Bruno

domenica 5

DOMANI INTERROGO

di Umberto Riccioni Carteni

LABARO

ISTITUTO PASCAL – VIA BREMBIO 97

sabato 11

GIOIA MIA

di Margherita Spampinato

domenica 12

LA VITA VA COSÌ

di Riccardo Milani

FARNESINA

LICEO FARNESINA – VIA DEI GIUOCHI ISTMICI 64

sabato 18

GIULIO REGENI – TUTTO IL MALE DEL MONDO

di Simone Manetti

domenica 19

GIOIA MIA

di Margherita Spampinato

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