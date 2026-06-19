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Cortili di Cinema: sabato 19 e domenica 20 giugno al Fleming

Prosegue fino al 19 luglio, in collaborazione con Anec Lazio

Redazione - 19 Giugno 2026

Secondo appuntamento con “Cortili di Cinema 2026”, la rassegna che porta i grandi film nei cortili delle scuole. Appuntamento al Fleming, presso l’I.C. via Nitti, alle ore 21 con le proiezioni di  “Gioia Mia” di Margherita Spampinato, che sarà ospite speciale della serata sabato 20 giugno e “5 secondi” di Paolo Virzì, in programma domenica 21 giugno.

Promossa dal Municipio XV e da Anec Lazio, la rassegna trasforma gli spazi scolastici in arene cinematografiche per promuovere il cinema e offrire a tutti gratuitamente un’esperienza di condivisione e comunità, raggiungendo i vari quartieri del Municipio, anche quelli più periferici.

Partita lo scorso fine settimana da Cesano Borgo, andrà avanti fino al 19 luglio 2026, ogni sabato e domenica alle ore 21, nei cortili delle scuole.

L’ingresso è libero.

CORTILI DI CINEMA

GIUGNO

CESANO 
SCUOLA PERRIELLO – BORGO DI CESANO

sabato 13 
LA VITA VA COSÌ
di Riccardo Milani

domenica 14 
2 CUORI E DUE CAPANNE
di Massimiliano Bruno

FLEMING
SCUOLA NITTI – VIA NITTI

sabato 20 
GIOIA MIA
di Margherita Spampinato

domenica 21 
CINQUE SECONDI
di Paolo Virzì

LA STORTA 
SCUOLA TOMASSETTI – VIA CASSIA 1694

sabato 27 
PADDINGTON IN PERÙ
di Dougal Wilson

domenica 28 
LA VITA VA COSÌ
di Riccardo Milani

LUGLIO

TOMBA DI NERONE
ISTITUTO STENDHAL – VIA CASSIA 726

sabato 4 
2 CUORI E 2 CAPANNE
di Massimiliano Bruno

domenica 5 
DOMANI INTERROGO
di Umberto Riccioni Carteni

LABARO 
ISTITUTO PASCAL – VIA BREMBIO 97

sabato 11 
GIOIA MIA
di Margherita Spampinato

domenica 12 
LA VITA VA COSÌ
di Riccardo Milani

FARNESINA
LICEO FARNESINA – VIA DEI GIUOCHI ISTMICI 64

sabato 18 
GIULIO REGENI – TUTTO IL MALE DEL MONDO
di Simone Manetti

domenica 19 
GIOIA MIA
di Margherita Spampinato

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