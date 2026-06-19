Cortili di Cinema: sabato 19 e domenica 20 giugno al Fleming
Prosegue fino al 19 luglio, in collaborazione con Anec Lazio
Secondo appuntamento con “Cortili di Cinema 2026”, la rassegna che porta i grandi film nei cortili delle scuole. Appuntamento al Fleming, presso l’I.C. via Nitti, alle ore 21 con le proiezioni di “Gioia Mia” di Margherita Spampinato, che sarà ospite speciale della serata sabato 20 giugno e “5 secondi” di Paolo Virzì, in programma domenica 21 giugno.
Promossa dal Municipio XV e da Anec Lazio, la rassegna trasforma gli spazi scolastici in arene cinematografiche per promuovere il cinema e offrire a tutti gratuitamente un’esperienza di condivisione e comunità, raggiungendo i vari quartieri del Municipio, anche quelli più periferici.
Partita lo scorso fine settimana da Cesano Borgo, andrà avanti fino al 19 luglio 2026, ogni sabato e domenica alle ore 21, nei cortili delle scuole.
L’ingresso è libero.
CORTILI DI CINEMA
GIUGNO
CESANO
SCUOLA PERRIELLO – BORGO DI CESANO
sabato 13
LA VITA VA COSÌ
di Riccardo Milani
domenica 14
2 CUORI E DUE CAPANNE
di Massimiliano Bruno
FLEMING
SCUOLA NITTI – VIA NITTI
sabato 20
GIOIA MIA
di Margherita Spampinato
domenica 21
CINQUE SECONDI
di Paolo Virzì
LA STORTA
SCUOLA TOMASSETTI – VIA CASSIA 1694
sabato 27
PADDINGTON IN PERÙ
di Dougal Wilson
domenica 28
LA VITA VA COSÌ
di Riccardo Milani
LUGLIO
TOMBA DI NERONE
ISTITUTO STENDHAL – VIA CASSIA 726
sabato 4
2 CUORI E 2 CAPANNE
di Massimiliano Bruno
domenica 5
DOMANI INTERROGO
di Umberto Riccioni Carteni
LABARO
ISTITUTO PASCAL – VIA BREMBIO 97
sabato 11
GIOIA MIA
di Margherita Spampinato
domenica 12
LA VITA VA COSÌ
di Riccardo Milani
FARNESINA
LICEO FARNESINA – VIA DEI GIUOCHI ISTMICI 64
sabato 18
GIULIO REGENI – TUTTO IL MALE DEL MONDO
di Simone Manetti
domenica 19
GIOIA MIA
di Margherita Spampinato
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