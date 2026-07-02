Arriva Matteo Garrone a “Schermi di Piombo”

Per la rassegna “Schermi di Piombo. Ombre e poteri: l’Italia dietro le quinte” arriva Matteo Garrone, pluripremiato regista che con le sue opere ha lasciato un segno profondo nel panorama del cinema italiano contemporaneo.

Garrone sarà protagonista di un talk dedicato al film “Gomorra”, che è stato co-scritto e diretto proprio da lui, sul palco insieme al regista ci saranno anche l’attrice Chiara Francini e il giornalista Federico Lobuono prima di assistere alla proiezione del film.

L’appuntamento è in programma 7 luglio alle ore 20.00 e rappresenta uno dei momenti più attesi della rassegna, che prosegue il suo percorso di approfondimento sugli anni Novanta e Duemila, decenni cruciali in cui si sono ridefinite le dinamiche del potere, della corruzione e della coscienza collettiva.

Ideata da Leonardo Scuderi, che ne cura la direzione artistica, e realizzata in collaborazione con la giornalista d’inchiesta Angela Camuso, la rassegna torna dopo il grande successo della scorsa edizione, dedicata agli anni Settanta e Ottanta. Con il patrocinio di Roma Capitale, in collaborazione con Eur S.p.A. e con il media partner Eur District, “Schermi di Piombo” continua a registrare un’ottima partecipazione di pubblico, che ogni martedì affolla la platea dell’Eur Social Park.

Grande attesa anche per il prossimo appuntamento in programma martedì 14 luglio, con la proiezione di “Suburra”, altro titolo simbolo del racconto cinematografico del potere, della criminalità e delle trasformazioni dell’Italia contemporanea.

INFORMAZIONI UTILI

Eur Social Park – Ingresso da Viale di Val Fiorita (c/o stazione Eur Magliana), Roma.

Modalità: ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

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