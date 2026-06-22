Proiezioni open space: 6 italiani su 10 le scelgono

Per gli italiani il cinema all’aperto non sarà più soltanto un passatempo estivo, ma un vero e proprio rituale di benessere per l’estate 2026. Secondo l’Osservatorio “La curation economy nell’hôtellerie: come cambia il modo di scegliere dove soggiornare” realizzato da Aries Group, gruppo alberghiero indipendente italiano attivo nelle principali città d’arte e di business in Italia, in collaborazione con l’istituto di ricerca YouGov, il 60% degli italiani considera le iniziative culturali open-air, come il cinema sotto le stelle, uno strumento efficace per favorire relax e rallentamento. Una percentuale che sale al 68% tra la Gen Z e al 62% tra i Millennials.

Non solo percezione positiva, ma anche desiderio concreto di partecipazione anche quando si è in vacanza: il 40% degli italiani si dichiara interessato a vivere esperienze come il cinema all’aperto durante un soggiorno, quota che raggiunge il 51% tra i più giovani.

Un ulteriore segnale di come cultura, intrattenimento e convivialità stiano assumendo un ruolo sempre più centrale nelle esperienze di viaggio e del tempo libero.

Per rispondere a questa crescente attenzione verso esperienze culturali capaci di coniugare intrattenimento, benessere e socialità, Hotel Villa Pamphili, struttura romana di Aries Group immersa in un parco secolare a pochi minuti dal centro città, inaugura la rassegna di cinema all’aperto “Schermi Contemporanei” dedicata agli ospiti dell’hotel.

Un progetto sviluppato in collaborazione con l’Accademia del Cinema Renoir che trasforma gli spazi verdi dell’hotel in un salotto culturale sotto le stelle, dove la visione del film diventa occasione di incontro e dialogo con i protagonisti del cinema contemporaneo.

Il programma prevede quattro appuntamenti esclusivi tra giugno e luglio:

● 23 giugno: “Familia”, con la partecipazione del regista Francesco Costabile e degli attori Francesco di Leva e Francesco Gheghi

● 30 giugno: “Un giorno all’improvviso”, con il regista Ciro D’Emilio e l’attore Giampiero De Concilio

● 7 luglio: “La storia di Frank e della Nina”, con la regista Paola Randi e l’attore Samuele Teneggi

● 14 luglio: “Gioia Mia”, con la partecipazione della regista Margherita Spampinato

Le quattro serate verranno introdotte e moderate dal giornalista e critico cinematografico Pedro Armocida.

Ogni appuntamento sarà accompagnato da conversazioni con registi, attori e protagonisti del mondo del cinema, offrendo agli ospiti l’opportunità di approfondire le opere, scoprire il dietro le quinte dei film e vivere un’esperienza culturale partecipata e immersiva.

La rassegna si inserisce nella più ampia proposta esperienziale dell’Hotel Villa Pamphili e sarà disponibile attraverso lo speciale pacchetto soggiorno “Soggiorno & Cinema sotto le Stelle”.

Pensato per chi desidera vivere il cinema come esperienza immersiva, il pacchetto include pernottamento, colazione, cena gourmet a buffet ispirata al tema della proiezione, e accesso riservato alle proiezioni open-air con la partecipazione di registi, attori e del critico cinematografico e giornalista Pedro Armocida.

Un’occasione per trasformare il soggiorno in una parentesi di cultura, relax e convivialità immersa nel verde, ideale non solo per i visitatori della Capitale ma anche per i romani in cerca di una fuga urbana capace di coniugare gusto, cinema e benessere a pochi minuti dal centro città.

Aries Group è un gruppo alberghiero indipendente italiano attivo nelle principali città d’arte e di business in Italia, con hotel, resort e residence per il turismo congressuale, gli eventi (MICE), il leisure e business travel. Impegnato dal 2020 nello sviluppo di un progetto nuovo di ospitalità, il gruppo pone la cura di clienti e stakeholder al centro.

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