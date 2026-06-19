A Testaccio Estate, cinema, pace e salute mentale

Non solo musica e intrattenimento: per il 2026 sul palco di Testaccio Estate arrivano anche i grandi temi del presente con “Testaccio Incontra”, il contenitore dedicato al confronto pubblico che, dal 22 giugno all’8 luglio, porterà nella piazza della Città dell’Altra Economia protagonisti della cultura, delle istituzioni, dell’informazione e della società civile per confrontarsi sulle istanze più urgenti del nostro tempo.

Da Ninni Bruschetta a Roberto Speranza, passando per Simona Ercolani, Paola Michelini, Volfango De Biasi, Arturo Scotto, Enrico Bellavia e Maruska Albertazzi, la Città dell’Altra Economia diventa spazio di dialogo tra generazioni, territori e comunità.

Tre appuntamenti, tre prospettive differenti per leggere il contemporaneo, affrontando alcune questioni urgenti della società civile: il ruolo del cinema e dell’audiovisivo nella costruzione dell’immaginario collettivo, la pace e il rifiuto della cultura della guerra, la salute mentale e le fragilità delle nuove generazioni.

In questa prospettiva si inserisce il progetto “Testaccio Incontra”, che rappresenta una delle prime e più significative esperienze di collaborazione strutturata tra il festival, le realtà culturali e associative del territorio e la vicina Fondazione Mattatoio.

L’iniziativa amplia la funzione tradizionale dell’evento, trasformando lo spazio pubblico in una vera e propria agorà contemporanea, dedicata al confronto sui grandi temi sociali, politici e culturali del nostro tempo attraverso incontri dedicati al ruolo della cultura e dell’audiovisivo, alla costruzione della pace e alla salute mentale delle nuove generazioni.

Ad aprire il programma, il 22 giugno alle ore 20, sarà “Oltre lo schermo. Cinema, audiovisivo e cultura“, organizzato da “Direzioni. Politica, territorio, cultura”. Quale valore attribuisce oggi l’opinione pubblica al cinema? Quanto incide nel dibattito culturale e nella lettura della società? Quali sfide artistiche ed economiche attraversano il settore audiovisivo? A confrontarsi saranno Ninni Bruschetta, tra i volti più noti del panorama cinematografico e televisivo italiano, Simona Ercolani, autrice e produttrice televisiva fondatrice di Stand By Me, Volfango De Biasi, regista e sceneggiatore vincitore del David di Donatello, e Lorenza Bonaccorsi, presidente del Municipio I Roma Centro. A dialogare con gli ospiti sarà Valerio Galletta. A chiudere serata, la proiezione di Boris – Il film scritto e diretto da Giacomo Ciarrapico, Mattia Torre e Luca Vendruscolo.

Il secondo appuntamento, in programma il 2 luglio alle 20.30, sarà “Contro guerre e armamenti. Una serata per la pace”, promosso e organizzato da Una Cosa di Sinistra.

In un tempo segnato dal ritorno dei conflitti e da una crescente normalizzazione della logica della guerra, la serata propone una riflessione sul ruolo della politica, della cultura e dell’informazione nella costruzione di una società fondata sulla pace e sul dialogo. Interverranno Paola Michelini, Arturo Scotto, Enrico Bellavia e Tommaso Sasso. I saluti introduttivi saranno affidati a Lorenzo Pacini.

L’8 luglio alle 20.30 il programma di “Testaccio Incontra” si chiuderà con “Parlare di Salute Mentale: tra consapevolezza, social media e politiche pubbliche”, appuntamento promosso e organizzato nell’ambito di “Direzioni. Politica, territorio, cultura” sul palco di Testaccio Estate.

La salute mentale rappresenta una delle grandi sfide del nostro tempo, soprattutto per le nuove generazioni, chiamate a confrontarsi con trasformazioni sociali rapide, nuove fragilità e una crescente esposizione agli strumenti digitali.

Roberto Speranza, parlamentare ed ex Ministro della Salute, e Maruska Albertazzi, scrittrice e divulgatrice esperta di neuroscienze, dialogheranno sul benessere psicologico, sull’impatto dei social media, sull’accesso alle cure e sul ruolo delle istituzioni nel contrasto allo stigma che ancora accompagna la sofferenza mentale. L’incontro sarà moderato da Irene Caliò.

A seguire, il concerto di Tommaso Quaranta, cantautore romano classe 2003 che intreccia influenze provenienti dal cantautorato italiano, dal pop e dalla scena indie contemporanea. Musicista e polistrumentista, ha collaborato con artisti e realtà di rilievo nazionale e internazionale, portando sul palco una scrittura che guarda alle sensibilità della sua generazione.

Una piazza aperta all’incontro tra generazioni, linguaggi e comunità diverse. Uno spazio vivo e attraversabile, popolare nel senso più autentico del termine, dove musica, cinema, fumetto, cultura urbana, street food e immaginari contemporanei si intrecciano ogni sera dando forma a un racconto collettivo della città. Da giugno fino all’autunno inoltrato, negli spazi del Campo Boario e della Città dell’Altra Economia, torna Testaccio Estate con una programmazione quotidiana capace di mettere in dialogo pubblici, storie e visioni differenti.

Un appuntamento che offre al territorio un affaccio continuo sulla musica delle nuove generazioni e sui protagonisti che hanno segnato la storia culturale e musicale italiana degli ultimi decenni contribuendo alla vitalità del quartiere e alla valorizzazione dello spazio pubblico attraverso pratiche di aggregazione, confronto e cittadinanza attiva.

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