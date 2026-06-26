La storia come bussola del futuro, a “Schermi di Piombo”

Il valore della memoria storica non è soltanto un semplice sguardo rivolto al passato, ma una sorta di bussola per orientare il nostro percorso e tracciare la rotta del futuro. Non solo un valido archivio di fatti, ma un bagaglio di esperienze, che possono trasformarsi in strumenti.

Parte da queste considerazioni il quarto appuntamento della rassegna cinematografica “Schermi di Piombo. Ombre e poteri l’Italia dietro le quinte”, ideata dal direttore artistico Leonardo Scuderi in collaborazione con la giornalista d’inchiesta Angela Camuso, che il 30 giugno 2026 vedrà sul palco un talk decisamente interessante.

Con i giornalisti: Marco Travaglio e Adolfo Fantaccini, insieme all’attrice Chiara Francini, pronti ad interagire con la conduttrice, la stessa Camuso, per poi assistere alla proiezione del film “Loro” per la regia di Paolo Sorrentino, con Toni Servillo, Riccardo Scamarcio, Kasia Smutniak, Elena Sofia Ricci, Fabrizio Bentivoglio, Euridice Axen e tanti altri.

Comprendere chi siamo e la complessità di due decenni cruciali, gli anni novanta e i duemila, che hanno ridisegnato i confini dell’Italia.

Questa la mission della kermesse, che vanta il patrocinio di Roma Capitale e si realizza in collaborazione con Eur Spa e con la media partner di Eur District, organizzata ancora una volta presso la location di Eur Social Park.

L’ingresso è gratuito ogni martedì alle ore 20.00, ma data la numerosa affluenza è sempre meglio prenotare il proprio posto.

Info Eur Social Park – Ingresso da Viale di Val Fiorita (nei pressi della stazione Eur/Magliana), Roma. www.eursocialpark.it

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