Antonio Zaini e Costanza Tortù, vincitori della 6 Ore di Roma 2026

La VII edizione dell’ultramaratona 6 Ore di Roma si è svolta in notturna sabato 11 e domenica 12 luglio.

L’ evento è stato organizzato all’interno del Parco di Villa De Sanctis, su un circuito di 1 km, dall’ASD Villa De Sanctis.

Vincitori assoluti, tra gli uomini, Antonio Zaini (AP:D: Ecologica) che ha percorso la distanza di km 78,283 in h 04:59:16 e tra le donne Costanza Tortù, con la distanza di km 66, 273 in h 04:58:51.

Zaini ha preceduto nell’ordine Gabriele Reitano e Alessandro Massaro, mentre la Tortù ha superato nell’ordine Valentina Pascale e Giulia Giambartolomei.

L’area del parco archeologico dove si corre la 6 ore di Roma è sito sopra una delle più grandi necropoli di Roma e sul suo suolo si trova il Mausoleo di Elena, madre di Costantino.

Sant’Elena e suo figlio Costantino sono al centro di una delle storie più affascinanti della Roma tardo‑antica, dove politica imperiale, nuova fede cristiana e monumenti funerari si intrecciano profondamente

Ottima come sempre l’organizzazione della prestigiosa gara da parte dell’ ASD Villa De Sanctis in collaborazione con il White Shoes Runners Club, inserita nel Calendario Nazionale FIDAL 2026 e nel Calendario Nazionale IUTA 2026 di Ultramaratona. La 6 ore individuale è prova del 24° Grand Prix IUTA 2026 di Ultramaratona.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza