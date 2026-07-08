Inaugurazione del nuovo playground nel parco di Villa Fassini

Giovedì 9 luglio 2026 alle ore 10.00, il Municipio Roma IV inaugurerà il nuovo playground nel Parco Villa Fassini, in via Tiburtina 746, alla presenza del Sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri e del Prefetto Lamberto Giannini. Per la grande occasione ci sarà anche l’esibizione della Banda Musicale della Polizia Locale.

Lo spazio completamente riqualificato grazie a un finanziamento statale del Fondo Sicurezza pari a 63.457,96 euro restituisce al quartiere uno spazio sportivo moderno, accessibile e inclusivo, con un nuovo campo polifunzionale per basket e calcetto, pavimentazione dedicata, attrezzature sportive, recinzioni di sicurezza e accessi per le persone con disabilità.

L’opera rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di riqualificazione nel Parco di Villa Fassini e si inserisce in un programma più ampio che prevede nuovi interventi sul verde, l’installazione di sistemi di videosorveglianza e la futura realizzazione di un’area fitness e di un caffè letterario.

«Restituiamo alla cittadinanza uno spazio sicuro e accogliente dedicato allo sport, alla socialità e all’inclusione, ricordando al tempo stesso una figura che ha lasciato un segno importante nella storia del quartiere, Marcello Stella, al quale abbiamo voluto dedicare una targa, uomo simbolo per il quartiere con la fondazione della palestra “Carlo Levi” nel 1971 che ha dato speranza ai giovani di allora e continua a dare un’alternativa alla strada per quelli di oggi », dichiara il Presidente del Municipio Roma IV, Massimiliano Umberti.

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