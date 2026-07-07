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La 6 Ore di Roma nel Parco di Villa De Sanctis

Sabato 11 luglio 2026. La partenza è fissata per le ore 23:00

Redazione - 7 Luglio 2026

Si svolgerà sabato 11 luglio 2026. La partenza è fissata per le ore 23:00

La 7ª edizione della 6 Ore di Roma si svolgerà sabato 11 luglio 2026 all’interno del Parco Archeologico di Villa De Sanctis (lato Mausoleo di Sant’Elena). La partenza è fissata per le ore 23:00.
La gara è un’ultramaratona di 6 ore aperta alle categorie FIDAL e Runcard, valida come prova del 24° Grand Prix IUTA 2026.

Si corre su un circuito certificato FIDAL di 1 km su terreno sterrato.

Le iscrizioni e il regolamento ufficiale sono gestiti attraverso il portale ENDU.

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