Sorpreso a saccheggiare un’auto a notte fonda: bloccato e arrestato in via Torino dopo una breve fuga

La caccia ai ladri d’auto e ai topi d’appartamento nel centro della Capitale non si ferma neanche nel cuore della notte.

Intorno alle 4 del mattino, in via Torino, zona Castro Pretorio, un 46enne romano senza fissa dimora e con diversi precedenti alle spalle, è finito in manette con l’accusa di tentato furto aggravato dopo essere stato sorpreso in flagranza all’interno di una vettura in sosta.

A mandare all’aria i suoi piani è stato il tempestivo intervento dei Carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo, impegnati in un consueto servizio di pattugliamento e controllo del territorio nelle vie del centro.

Inseguito a piedi e bloccato: le ferite da vetro e i soccorsi del 118

A richiamare l’attenzione dei militari in transito lungo via Torino è stata un’Alfa Romeo Tonale parcheggiata a bordo strada con il vetro anteriore destro completamente distrutto e la portiera lasciata socchiusa.

I Carabinieri si sono avvicinati con cautela per verificare la situazione e hanno sorpreso il 46enne ancora accovacciato all’interno dell’abitacolo, intento a frugare nei portaoggetti. Vistosi scoperto, l’uomo ha tentato un disperato ripiegamento dandosi alla fuga a piedi tra le vie limitrofe. I militari si sono messi subito al suo inseguimento, riuscendo a raggiungerlo e a bloccarlo a poca distanza.

Sul posto è stato richiesto anche l’intervento del personale sanitario del 118: il 46enne presentava infatti diverse ferite da taglio alla mano destra, lesioni del tutto compatibili con l’impatto violento sferrato per infrangere il cristallo del veicolo.

In attesa del giudizio direttissimo

Dopo le cure immediate prestate sul posto dai sanitari, l’uomo è stato preso in custodia dai Carabinieri e condotto in caserma.

Trattenuto nelle camere di sicurezza dell’Arma, si trova ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

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